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Сегодня, 17:35

Свежие инсайды КХЛ. Куда поедут иностранцы? Где окажутся Жафяров и Кадейкин? Правда, что Зарипов продолжит карьеру?

Кадейкин может продолжить карьеру в московском «Динамо»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Александр Кадейкин, Дамир Жафяров, Данис Зарипов.
Александр Кадейкин.
Фото ХК «Салават Юлаев»
Александр Кадейкин.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Первые трансферные новости нашей лиги.

Кубок Гагарина в самом разгаре, но перспективы следующего сезона уже пугают. Спонсоры многих клубов находятся в затруднительном финансовом положении, бюджеты на следующий сезон не гарантированы. Но селекционная работа продолжается, несмотря на все сложности.

Кадейкин — в «Динамо»?

Александр Кадейкин, пожалуй, главная звезда «Салавата Юлаева» после отъезда пятерки легионеров. Ведущий центрфорвард уфимцев неудержим у чужих ворот — на его счету уже 7 (3+4) очков в восьми матчах. При этом Кадейкин полезен и при нейтрализации ведущих игроков соперника, хорош на вбрасывании (59,7%). Неудивительно, что на игрока стабильно есть спрос на рынке.

21&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo; М&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Армейцы поздравляют Семена Панкратова с&nbsp;заброшенной шайбой. Бело-голубая безнадега. «Динамо» поставил на грань вылета игрок, от которого они без сожаления отказались

Кадейкин мог прошлой весной уехать в НХЛ, но принял решение продлить на год контракт с «Салаватом». И выдал лучший сезон в карьере. По нашей информации, большую заинтересованность в нападающем проявляет московское «Динамо». Приоритетом для бело-голубых был иностранный центрфорвард, который продолжает выступление в плей-офф, но его кандидатура отпала. Во-первых, непонятна дальнейшая судьба легионеров в КХЛ, во-вторых, на него и без «Динамо» будет много претендентов. Так что в клубе переключились на Кадейкина.

При этом и для «Салавата» сохранение ведущего игрока наверняка будет приоритетной задачей. У уфимцев много перспективной молодежи, но, если в лиге не будет иностранцев, любой качественный российский игрок будет цениться вдвойне.

«Шеллефтео» забирает легионеров из КХЛ

Иностранцы продолжают покидать КХЛ: уже по ходу второго раунда московское «Динамо» расторгло контракты с Эриком О'Деллом и Андре Петерссоном. А Антон Ведин и Роб Клинкхаммер загадочным образом пропали из состава: главный тренер команды Алексей Кудашов объясняет их отсутствие травмой и болезнью соответственно. Единственный легионер, который продолжает честно отрабатывать свой контракт, — шведский нападающий Оскар Линдберг. Но и он по окончании сезона может покинуть «Динамо».

Оливер Каски, Теему Хартикайнен, Эрик О'Делл.Кто больше всех пострадал от отъезда легионеров? Разбираем первый раунд плей-офф КХЛ

По информации «СЭ», шведский «Шеллефтео» заинтересован в подписании Линдберга и защитника Давида Рундблада, выступавшего в минувшем сезоне за «Сочи». А вот еще один швед из КХЛ — Пер Линдхольм из «Ак Барса» — уже договорился с «Шеллефтео» о новом контракте. В плей-офф он за казанцев так и не сыграл: по семейным обстоятельствам Линдхольм перед перерывом на Олимпиаду улетел домой. Он мог вернуться после 10 марта, но это уже не требовалось: «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в серии первого раунда плей-офф.

Зарипов ставит ультиматум?

Легенда КХЛ, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов перед началом этого сезона объявил о скором завершении карьеры. В «Ак Барсе» решили красиво обставить прощальный сезон 40-летнего форварда. На протяжении всего сезона за командой ездила съемочная группа, которая снимала, как Зарипов встречает жену и новорожденного сына из роддома, поздравляет маму с днем рождения и передает мудрость одноклубника. На данный момент вышло уже девять эпизодов сериала «Живем хоккеем». Вот только Зарипов, кажется, передумал завершать карьеру.

Иностранные хоккеисты покинули &laquo;Салават Юлаев&raquo;. Нужно ли осуждать легионеров КХЛ за отъезд из России? Почему в некоторых командах они продолжают играть?

Как сообщает «Бизнес Online», Данис готов продолжить выступления за «Ак Барс» в том случае, если главный тренер Дмитрий Квартальнов покинет свой пост. Конфликты между игроком и тренером случались на протяжении всего сезона — чаще всего они происходили из-за разного видения игры. Особенный статус Зарипова явно мешал тренерскому штабу: уверен, что, будь воля Квартальнова, игрока давно бы не было в команде. Но просто так убрать его он не мог. А сейчас все идет к тому, что нападающий, который за три последних плей-офф не забил ни одного гола, останется в команде.

Время Зарипова прошло — в этом могли убедиться все, кто смотрел пятый матч серии «Ак Барса» с «Авангардом». Да, капитан отдал результативную передачу в большинстве, но там во всем разобрался Артем Галимов. Зарипова же в третьем периоде легко обыграл на синей линии Алексей Емелин, сравнявший счет через пару секунд после этого. Данис же запомнился только многочисленными потерями шайбы. Уходить нужно вовремя: тот же Сергей Мозякин понял это, хотя еще в своем последнем сезоне в плей-офф он набрал 10 (4+6) очков в 11 матчах.

Жафяров: Казань или Екатеринбург?

Четвертый бомбардир регулярного чемпионата Дамир Жафяров впервые в карьере станет неограниченно свободным агентом. Контракт форварда с «Торпедо» заканчивается 30 апреля, и уже можно с уверенностью утверждать, что Жафяров перейдет в клуб, который ставит перед собой максимальные задачи.

Главным претендентом на форварда ранее считался «Автомобилист», проваливший этот сезон: в Екатеринбурге рассчитывают как минимум на финал конференции, а в этом году даже до плей-офф не дотянулись. Но, по нашей информации, с представителями Жафярова контактирует «Ак Барс», который также рассчитывает усилиться.

Вообще, рынок свободных агентов будет масштабным — контракты заканчиваются у Ожиганова, Яковлева, Гусева, Бурдасова, Шумакова и многих других заметных игроков в КХЛ. Так что новостей в это межсезонье будет достаточно.

Александр Кадейкин
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