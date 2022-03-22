Свежие инсайды КХЛ. Куда поедут иностранцы? Где окажутся Жафяров и Кадейкин? Правда, что Зарипов продолжит карьеру?

Первые трансферные новости нашей лиги.

Кубок Гагарина в самом разгаре, но перспективы следующего сезона уже пугают. Спонсоры многих клубов находятся в затруднительном финансовом положении, бюджеты на следующий сезон не гарантированы. Но селекционная работа продолжается, несмотря на все сложности.

Кадейкин — в «Динамо»?

Александр Кадейкин, пожалуй, главная звезда «Салавата Юлаева» после отъезда пятерки легионеров. Ведущий центрфорвард уфимцев неудержим у чужих ворот — на его счету уже 7 (3+4) очков в восьми матчах. При этом Кадейкин полезен и при нейтрализации ведущих игроков соперника, хорош на вбрасывании (59,7%). Неудивительно, что на игрока стабильно есть спрос на рынке.

Кадейкин мог прошлой весной уехать в НХЛ, но принял решение продлить на год контракт с «Салаватом». И выдал лучший сезон в карьере. По нашей информации, большую заинтересованность в нападающем проявляет московское «Динамо». Приоритетом для бело-голубых был иностранный центрфорвард, который продолжает выступление в плей-офф, но его кандидатура отпала. Во-первых, непонятна дальнейшая судьба легионеров в КХЛ, во-вторых, на него и без «Динамо» будет много претендентов. Так что в клубе переключились на Кадейкина.

При этом и для «Салавата» сохранение ведущего игрока наверняка будет приоритетной задачей. У уфимцев много перспективной молодежи, но, если в лиге не будет иностранцев, любой качественный российский игрок будет цениться вдвойне.

«Шеллефтео» забирает легионеров из КХЛ

Иностранцы продолжают покидать КХЛ: уже по ходу второго раунда московское «Динамо» расторгло контракты с Эриком О'Деллом и Андре Петерссоном. А Антон Ведин и Роб Клинкхаммер загадочным образом пропали из состава: главный тренер команды Алексей Кудашов объясняет их отсутствие травмой и болезнью соответственно. Единственный легионер, который продолжает честно отрабатывать свой контракт, — шведский нападающий Оскар Линдберг. Но и он по окончании сезона может покинуть «Динамо».

По информации «СЭ», шведский «Шеллефтео» заинтересован в подписании Линдберга и защитника Давида Рундблада, выступавшего в минувшем сезоне за «Сочи». А вот еще один швед из КХЛ — Пер Линдхольм из «Ак Барса» — уже договорился с «Шеллефтео» о новом контракте. В плей-офф он за казанцев так и не сыграл: по семейным обстоятельствам Линдхольм перед перерывом на Олимпиаду улетел домой. Он мог вернуться после 10 марта, но это уже не требовалось: «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в серии первого раунда плей-офф.

Зарипов ставит ультиматум?

Легенда КХЛ, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов перед началом этого сезона объявил о скором завершении карьеры. В «Ак Барсе» решили красиво обставить прощальный сезон 40-летнего форварда. На протяжении всего сезона за командой ездила съемочная группа, которая снимала, как Зарипов встречает жену и новорожденного сына из роддома, поздравляет маму с днем рождения и передает мудрость одноклубника. На данный момент вышло уже девять эпизодов сериала «Живем хоккеем». Вот только Зарипов, кажется, передумал завершать карьеру.

Как сообщает «Бизнес Online», Данис готов продолжить выступления за «Ак Барс» в том случае, если главный тренер Дмитрий Квартальнов покинет свой пост. Конфликты между игроком и тренером случались на протяжении всего сезона — чаще всего они происходили из-за разного видения игры. Особенный статус Зарипова явно мешал тренерскому штабу: уверен, что, будь воля Квартальнова, игрока давно бы не было в команде. Но просто так убрать его он не мог. А сейчас все идет к тому, что нападающий, который за три последних плей-офф не забил ни одного гола, останется в команде.

Время Зарипова прошло — в этом могли убедиться все, кто смотрел пятый матч серии «Ак Барса» с «Авангардом». Да, капитан отдал результативную передачу в большинстве, но там во всем разобрался Артем Галимов. Зарипова же в третьем периоде легко обыграл на синей линии Алексей Емелин, сравнявший счет через пару секунд после этого. Данис же запомнился только многочисленными потерями шайбы. Уходить нужно вовремя: тот же Сергей Мозякин понял это, хотя еще в своем последнем сезоне в плей-офф он набрал 10 (4+6) очков в 11 матчах.

Жафяров: Казань или Екатеринбург?

Четвертый бомбардир регулярного чемпионата Дамир Жафяров впервые в карьере станет неограниченно свободным агентом. Контракт форварда с «Торпедо» заканчивается 30 апреля, и уже можно с уверенностью утверждать, что Жафяров перейдет в клуб, который ставит перед собой максимальные задачи.

Главным претендентом на форварда ранее считался «Автомобилист», проваливший этот сезон: в Екатеринбурге рассчитывают как минимум на финал конференции, а в этом году даже до плей-офф не дотянулись. Но, по нашей информации, с представителями Жафярова контактирует «Ак Барс», который также рассчитывает усилиться.

Вообще, рынок свободных агентов будет масштабным — контракты заканчиваются у Ожиганова, Яковлева, Гусева, Бурдасова, Шумакова и многих других заметных игроков в КХЛ. Так что новостей в это межсезонье будет достаточно.