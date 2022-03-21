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Бело-голубая безнадега. «Динамо» поставил на грань вылета игрок, от которого они без сожаления отказались

ЦСКА повел со счетом 3-0 в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Динамо»
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
21 марта. Москва. «Динамо» М — ЦСКА — 1:2. Армейцы поздравляют Семена Панкратова с заброшенной шайбой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
ЦСКА ведет в серии 3-0.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Третий матч
«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Провольнев — 2 (Соркин, Светлаков), 25:00 — 0:1. Фисенко — 1 (Бойков, Игумнов), 35:45 — 1:1. Панкратов — 2 (Абрамов), 53:40 — 1:2.
Вратари: Еременко (59:10) — Федотов. Штраф: 4 — 4. Броски: 32 (4+19+9) — 24 (8+5+11). Судьи: Р. Гофман, Раводин.
21 марта. Москва. «ВТБ Арена». 5443 зрителя.
Счет в серии: 0-3.

«Динамо» третий год подряд в плей-офф страдает от двух проблем. Первая — высокооплачиваемые лидеры по сравнению с регулярным чемпионатом заметно теряют в эффективности. Компенсировать это снижение некому. Вторая — вратарский дуэт Бочаров — Еременко на длинной дистанции не справляется со своими обязанностями. Винить главного тренера Алексея Кудашова можно по отдельным пунктам, но в целом он работает хорошо и выжимает максимум из того, что есть у него в руках. В своей нынешней конфигурации бело-голубые вряд ли способны решать большие задачи.

С отъездом канадца О'Делла атакующий потенциал команды заметно ухудшился, поэтому появление в одной тройке с Шипачевым и Галиевым опытного шведа Линдберга напрашивалось. При счете 0-2 в серии идея сложить все яйца в одну корзину не кажется самой отчаянной или безнадежной. Возможно, именно таким образом получится вывести ведущее звено на новый уровень и удивить противника.

Девушки из&nbsp;группы поддержки московского &laquo;Динамо&raquo; могут завершить хоккейный сезон в&nbsp;среду. Бело-голубые уступают армейцам в&nbsp;серии плей-офф со&nbsp;счетом 0-3.

Армейцы начали матч очень спокойно, не торопились забирать себе инициативу и грамотно действовали в обороне. «Динамо» выглядело активнее, но толку от этого было мало. На голове вратарю ЦСКА Федотову стоять не приходилось — в предыдущих играх ему доставалось больше тяжелой работы.

Ощущение, что динамовцы головой бьются в потолок, усиливалось c каждой минутой. Их соперник без видимых проблем добавил, и стало понятно, что гол будет делом времени. Своего армейцам удалось достичь уже во втором периоде, когда цели достиг дальний бросок Провольнева. Прямо перед носом у Еременко борьбу за пространство вели Попов и Сергеев. Шайба задела динамовского защитника и влетела в сетку.

После таких нелепых голов у потерпевшей стороны часто опускаются руки. Но «Динамо», прижатое к стенке, завелось на максимум — терять команде было уже нечего. Следующие минуты прошли при явном преимуществе хозяев, которые в каждой смене действовали с сумасшедшей отдачей. Для ЦСКА шаг назад был не вопросом психологии и потери концентрации. Бело-голубые выдали лучший отрезок в серии, не теряя темпа до конца второго периода. В одном эпизоде Федотов клюшкой выгреб шайбу с ленточки, а оказавшийся первым на добивании Шипачев слишком явно нанес удар ногой по шайбе, не оставив арбитрам ни капли сомнений. Гол они не засчитали.

Если бы «Динамо» не забило, то это оказалось бы вселенской несправедливостью. Упорство, старание, силовая борьба, голевые моменты — к хозяевам было невозможно предъявить ни единой претензии. Удивило только, что забил Фисенко, от которого этого ждешь меньше всего. Он грамотно сработал на чужом пятачке, несмотря на давление со стороны Нестерова, и ловко подставил клюшку.

Хотя бы на одну победу в серии динамовцы точно наиграли и смотрелись хорошо. Но в конце третьего периода форвард четвертого звена ЦСКА Панкратов, с которым прошлой весной бело-голубые расстались без сожаления, снова забросил шайбу в ворота своей бывшей команды — уже в третий раз в нынешнем сезоне и второй в плей-офф. Для полноты картины следует оценить масштабность драмы. Больше Панкратов никому не забивал. Вопрос о победителе в серии теперь, кажется, не стоит — у «Динамо» не осталось резервов для того, чтобы стать лучше. Тогда как ЦСКА выглядит командой, которая еще не выложила на стол все козыри. В нынешнем плей-офф армейцы пока не проигрывают.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. И иностранцы не нужны: «Салават» продолжает побеждать без сбежавших легионеров

Алексей Кудашов
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