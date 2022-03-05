Нужно ли осуждать легионеров КХЛ за отъезд из России? Почему в некоторых командах они продолжают играть?
Обзор дня Алексея Шевченко
Провал
По пресс-конференции Дмитрия Квартальнова можно делать выводы о состоянии команды. По главному тренеру всегда видно, в какой момент все заведены и настроены на решение серьезных задач. Да, бывают поражения, но команда играет неплохо, что-то не получается, уступает, и тут приходит тренер, давая своей энергией понять — спад временный, у него все под контролем. Сейчас же за главным в «Ак Барсе» просто грустно наблюдать. Он явно не знает, что делать и как изменить ход серии. Показательно, как Квартальнов растерялся после вопроса о Данисе Зарипове. Говорит, что дал отдохнуть. Ему справедливо указали на то, что перед плей-офф была длительная пауза, не мог хоккеист потерять силы. Напомним, что в прошлой встрече ветеран провел на льду девять минут, так что вряд ли вообще почувствовал нагрузку (на тренировках интенсивнее работают). Квартальнов поменял вариант и стал говорить о тренерском решении. Потом посетовал на то, что не нашлось лидеров. А Зарипов хотя бы мог строго с кого-то спросить.
Тренер мечется и не знает, что делать. Появились и системные сложности. Проблема с большинством была на протяжении всего сезона, но в плей-офф команда не только не наладила численное неравенство, но и пропустила две шайбы. Ни обдуманных атак, ни внятного плана на игру. Было видно, что теперь «Ак Барс» решил большими силами давить на соперника, но без какого-либо замысла. То есть идите вперед и на этом все.
Для Боба Хартли такой примитивный хоккей — подарок, его команда сама играет просто, и уж разрушать необдуманные набеги при стиле подмосковного клуба очень легко. Серия совсем не такая, как была в прошлом сезоне. И пусть одна из команд снова выиграла гостевые встречи, в Балашихе не стоит рассчитывать на ответ. По крайней мере, два матча не дали никакой надежды для казанцев. Спасет «Ак Барс» только отъезд легионеров у соперника. Если два финских защитника больше не сыграют, то небольшой шанс появляется. Но совсем призрачный.
Решение
Внезапно в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» появилась интрига. Накануне команды потеряли практически всех иностранцев. У уфимского клуба не осталось вообще никого. Андрей Мартемьянов может пока рассчитывать на Джей Си Лайпона и Михала Чайковски, но это не ключевые хоккеисты. Шансы на то, чтобы пройти башкирский коллектив, стали заметно выше, но гости не сумели перестроиться. Их тактика и во время регулярного чемпионата, и во время плей-офф была понятна. Сдерживать, осторожничать, так как на противоположной стороне команды с людьми, которые многих превосходят по мастерству.
Но теперь лидеров нет. Все изменилось. Да, у уфимцев остались приличные хоккеисты по российским меркам. Но, например, Александр Кадейкин и Шакир Мухамадуллин не сыграли на Олимпиаде ни одного матча, а у Сергея Шмелева не было ни одной заброшенной шайбы в плей-офф за всю карьеру. Надо брать другим, сейчас уже довольно странно стоять в своей зоне и отбиваться, ожидая ошибку соперника. Да и кого бояться-то? Глеба Кузьмина и Даниила Алалыкина? На первый план выходят заряженность, эмоции, настойчивость. Это была игра команд ВХЛ, пусть и неплохо укомплектованных. И новосибирцам не хватило именно энергии. Российские игроки Уфы поняли, что у них есть шанс, и полетели в атаку, а хоккеисты «Сибири» большую часть встречи не знали, что делать. Теперь Мартемьянову срочно надо выбрасывать старые конспекты. Система больше не работает, нужна новая.
Отъезд
В пятницу очень много команд потеряли легионеров. Неожиданно отказаться от действующих и будущих контрактов решили два форварда ЦСКА. Шведские нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем отправились домой. Уверен, что руководство столичного клуба поступило с ними максимально жестко, не согласившись на расставание «по обоюдному соглашению сторон». Да и с чего бы это? На обоих игроков рассчитывали, оба совсем недавно подписали новые соглашения с армейским клубом. Йоаким во время Олимпиады, Лукас — в январе. Оба не из Финляндии, это там давят на хоккеистов, чтобы они скорее уехали из России. В Швеции вообще другая политическая система, там люди имеют выбор и не навязывают его другим.
Но хоккеисты чего-то испугались. Правда, осуждать их тоже не стоит. Все-таки их контракты существенно упали за какие-то десять дней, кроме того, будут сложности с выводом средств. «Металлург» больше не сможет рассчитывать на Юхо Олкинуору. И это для Ильи Воробьева может стать большой проблемой. Мы уже неоднократно убеждались, что Василий Кошечкин совсем не тот, что был прежде. И ему уже тяжело проводить даже два подряд сильных матча. А больше у команды нет голкиперов, которые играли в сезоне. С Загидулиным расстались, из молодежки никого не привлекали.
Сильно пострадали «Салават Юлаев» и «Сибирь», под вопросом пребывание в КХЛ некоторых иностранцев из «Авангарда». Но самое удивительное, что в СКА, «Северстали» и «Динамо» Москва никаких проблем. В чем секрет-то?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3