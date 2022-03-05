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5 марта, 11:30

Нужно ли осуждать легионеров КХЛ за отъезд из России? Почему в некоторых командах они продолжают играть?

Легионеры продолжают покидать клубы КХЛ из-за давления со стороны своих стран
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Иностранные хоккеисты покинули «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

Обзор дня Алексея Шевченко

Провал

По пресс-конференции Дмитрия Квартальнова можно делать выводы о состоянии команды. По главному тренеру всегда видно, в какой момент все заведены и настроены на решение серьезных задач. Да, бывают поражения, но команда играет неплохо, что-то не получается, уступает, и тут приходит тренер, давая своей энергией понять — спад временный, у него все под контролем. Сейчас же за главным в «Ак Барсе» просто грустно наблюдать. Он явно не знает, что делать и как изменить ход серии. Показательно, как Квартальнов растерялся после вопроса о Данисе Зарипове. Говорит, что дал отдохнуть. Ему справедливо указали на то, что перед плей-офф была длительная пауза, не мог хоккеист потерять силы. Напомним, что в прошлой встрече ветеран провел на льду девять минут, так что вряд ли вообще почувствовал нагрузку (на тренировках интенсивнее работают). Квартальнов поменял вариант и стал говорить о тренерском решении. Потом посетовал на то, что не нашлось лидеров. А Зарипов хотя бы мог строго с кого-то спросить.

Тренер мечется и не знает, что делать. Появились и системные сложности. Проблема с большинством была на протяжении всего сезона, но в плей-офф команда не только не наладила численное неравенство, но и пропустила две шайбы. Ни обдуманных атак, ни внятного плана на игру. Было видно, что теперь «Ак Барс» решил большими силами давить на соперника, но без какого-либо замысла. То есть идите вперед и на этом все.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. «Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?

Для Боба Хартли такой примитивный хоккей — подарок, его команда сама играет просто, и уж разрушать необдуманные набеги при стиле подмосковного клуба очень легко. Серия совсем не такая, как была в прошлом сезоне. И пусть одна из команд снова выиграла гостевые встречи, в Балашихе не стоит рассчитывать на ответ. По крайней мере, два матча не дали никакой надежды для казанцев. Спасет «Ак Барс» только отъезд легионеров у соперника. Если два финских защитника больше не сыграют, то небольшой шанс появляется. Но совсем призрачный.

Решение

Внезапно в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» появилась интрига. Накануне команды потеряли практически всех иностранцев. У уфимского клуба не осталось вообще никого. Андрей Мартемьянов может пока рассчитывать на Джей Си Лайпона и Михала Чайковски, но это не ключевые хоккеисты. Шансы на то, чтобы пройти башкирский коллектив, стали заметно выше, но гости не сумели перестроиться. Их тактика и во время регулярного чемпионата, и во время плей-офф была понятна. Сдерживать, осторожничать, так как на противоположной стороне команды с людьми, которые многих превосходят по мастерству.

Но теперь лидеров нет. Все изменилось. Да, у уфимцев остались приличные хоккеисты по российским меркам. Но, например, Александр Кадейкин и Шакир Мухамадуллин не сыграли на Олимпиаде ни одного матча, а у Сергея Шмелева не было ни одной заброшенной шайбы в плей-офф за всю карьеру. Надо брать другим, сейчас уже довольно странно стоять в своей зоне и отбиваться, ожидая ошибку соперника. Да и кого бояться-то? Глеба Кузьмина и Даниила Алалыкина? На первый план выходят заряженность, эмоции, настойчивость. Это была игра команд ВХЛ, пусть и неплохо укомплектованных. И новосибирцам не хватило именно энергии. Российские игроки Уфы поняли, что у них есть шанс, и полетели в атаку, а хоккеисты «Сибири» большую часть встречи не знали, что делать. Теперь Мартемьянову срочно надо выбрасывать старые конспекты. Система больше не работает, нужна новая.

Отъезд

В пятницу очень много команд потеряли легионеров. Неожиданно отказаться от действующих и будущих контрактов решили два форварда ЦСКА. Шведские нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем отправились домой. Уверен, что руководство столичного клуба поступило с ними максимально жестко, не согласившись на расставание «по обоюдному соглашению сторон». Да и с чего бы это? На обоих игроков рассчитывали, оба совсем недавно подписали новые соглашения с армейским клубом. Йоаким во время Олимпиады, Лукас — в январе. Оба не из Финляндии, это там давят на хоккеистов, чтобы они скорее уехали из России. В Швеции вообще другая политическая система, там люди имеют выбор и не навязывают его другим.

Маркус Гранлунд. Иностранцы покидают КХЛ. Сколько легионеров доиграет сезон до конца?

Но хоккеисты чего-то испугались. Правда, осуждать их тоже не стоит. Все-таки их контракты существенно упали за какие-то десять дней, кроме того, будут сложности с выводом средств. «Металлург» больше не сможет рассчитывать на Юхо Олкинуору. И это для Ильи Воробьева может стать большой проблемой. Мы уже неоднократно убеждались, что Василий Кошечкин совсем не тот, что был прежде. И ему уже тяжело проводить даже два подряд сильных матча. А больше у команды нет голкиперов, которые играли в сезоне. С Загидулиным расстались, из молодежки никого не привлекали.

Сильно пострадали «Салават Юлаев» и «Сибирь», под вопросом пребывание в КХЛ некоторых иностранцев из «Авангарда». Но самое удивительное, что в СКА, «Северстали» и «Динамо» Москва никаких проблем. В чем секрет-то?

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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«Ак Барс» проиграл «Авангарду» шесть домашних встреч плей-офф подряд. Сможет ли он вытянуть эту серию?

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
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Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
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