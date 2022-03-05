Нужно ли осуждать легионеров КХЛ за отъезд из России? Почему в некоторых командах они продолжают играть?

Обзор дня Алексея Шевченко



Провал

По пресс-конференции Дмитрия Квартальнова можно делать выводы о состоянии команды. По главному тренеру всегда видно, в какой момент все заведены и настроены на решение серьезных задач. Да, бывают поражения, но команда играет неплохо, что-то не получается, уступает, и тут приходит тренер, давая своей энергией понять — спад временный, у него все под контролем. Сейчас же за главным в «Ак Барсе» просто грустно наблюдать. Он явно не знает, что делать и как изменить ход серии. Показательно, как Квартальнов растерялся после вопроса о Данисе Зарипове. Говорит, что дал отдохнуть. Ему справедливо указали на то, что перед плей-офф была длительная пауза, не мог хоккеист потерять силы. Напомним, что в прошлой встрече ветеран провел на льду девять минут, так что вряд ли вообще почувствовал нагрузку (на тренировках интенсивнее работают). Квартальнов поменял вариант и стал говорить о тренерском решении. Потом посетовал на то, что не нашлось лидеров. А Зарипов хотя бы мог строго с кого-то спросить.

Тренер мечется и не знает, что делать. Появились и системные сложности. Проблема с большинством была на протяжении всего сезона, но в плей-офф команда не только не наладила численное неравенство, но и пропустила две шайбы. Ни обдуманных атак, ни внятного плана на игру. Было видно, что теперь «Ак Барс» решил большими силами давить на соперника, но без какого-либо замысла. То есть идите вперед и на этом все.

Для Боба Хартли такой примитивный хоккей — подарок, его команда сама играет просто, и уж разрушать необдуманные набеги при стиле подмосковного клуба очень легко. Серия совсем не такая, как была в прошлом сезоне. И пусть одна из команд снова выиграла гостевые встречи, в Балашихе не стоит рассчитывать на ответ. По крайней мере, два матча не дали никакой надежды для казанцев. Спасет «Ак Барс» только отъезд легионеров у соперника. Если два финских защитника больше не сыграют, то небольшой шанс появляется. Но совсем призрачный.

Решение

Внезапно в серии между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» появилась интрига. Накануне команды потеряли практически всех иностранцев. У уфимского клуба не осталось вообще никого. Андрей Мартемьянов может пока рассчитывать на Джей Си Лайпона и Михала Чайковски, но это не ключевые хоккеисты. Шансы на то, чтобы пройти башкирский коллектив, стали заметно выше, но гости не сумели перестроиться. Их тактика и во время регулярного чемпионата, и во время плей-офф была понятна. Сдерживать, осторожничать, так как на противоположной стороне команды с людьми, которые многих превосходят по мастерству.

Но теперь лидеров нет. Все изменилось. Да, у уфимцев остались приличные хоккеисты по российским меркам. Но, например, Александр Кадейкин и Шакир Мухамадуллин не сыграли на Олимпиаде ни одного матча, а у Сергея Шмелева не было ни одной заброшенной шайбы в плей-офф за всю карьеру. Надо брать другим, сейчас уже довольно странно стоять в своей зоне и отбиваться, ожидая ошибку соперника. Да и кого бояться-то? Глеба Кузьмина и Даниила Алалыкина? На первый план выходят заряженность, эмоции, настойчивость. Это была игра команд ВХЛ, пусть и неплохо укомплектованных. И новосибирцам не хватило именно энергии. Российские игроки Уфы поняли, что у них есть шанс, и полетели в атаку, а хоккеисты «Сибири» большую часть встречи не знали, что делать. Теперь Мартемьянову срочно надо выбрасывать старые конспекты. Система больше не работает, нужна новая.

Отъезд

В пятницу очень много команд потеряли легионеров. Неожиданно отказаться от действующих и будущих контрактов решили два форварда ЦСКА. Шведские нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем отправились домой. Уверен, что руководство столичного клуба поступило с ними максимально жестко, не согласившись на расставание «по обоюдному соглашению сторон». Да и с чего бы это? На обоих игроков рассчитывали, оба совсем недавно подписали новые соглашения с армейским клубом. Йоаким во время Олимпиады, Лукас — в январе. Оба не из Финляндии, это там давят на хоккеистов, чтобы они скорее уехали из России. В Швеции вообще другая политическая система, там люди имеют выбор и не навязывают его другим.

Но хоккеисты чего-то испугались. Правда, осуждать их тоже не стоит. Все-таки их контракты существенно упали за какие-то десять дней, кроме того, будут сложности с выводом средств. «Металлург» больше не сможет рассчитывать на Юхо Олкинуору. И это для Ильи Воробьева может стать большой проблемой. Мы уже неоднократно убеждались, что Василий Кошечкин совсем не тот, что был прежде. И ему уже тяжело проводить даже два подряд сильных матча. А больше у команды нет голкиперов, которые играли в сезоне. С Загидулиным расстались, из молодежки никого не привлекали.

Сильно пострадали «Салават Юлаев» и «Сибирь», под вопросом пребывание в КХЛ некоторых иностранцев из «Авангарда». Но самое удивительное, что в СКА, «Северстали» и «Динамо» Москва никаких проблем. В чем секрет-то?