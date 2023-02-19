«Сибирь» переселяют из старого дворца в новый. Это может негативно сказаться на результате

По нашей информации, инициатор переезда — губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Цейтнот

Что делают клубы КХЛ за пару недель до старта плей-офф? Одни в оставшихся матчах регулярки считают каждое очко и бьются за возможность попасть в кубковую восьмерку, вторые — пытаются улучшить уже гарантированные позиции и подняться выше в таблице, третьи — просто доигрывают чемпионат и собираются уйти в ранний отпуск. Большинство команд сейчас буднично готовятся к старту розыгрыша Кубка Гагарина и главных матчей сезона. Однако «Сибири», давно обеспечившей себе место в числе восьми лучших команд «Востока», предкубковое спокойствие и размеренная жизнь с недавних пор могут разве что сниться. Все дело в том, что новосибирцев за несколько дней до начала плей-офф переселяют из старого и уютного ЛДС на новую 10-тысячную арену — ту самую, о которой мы писали большой текст перед Новым годом.

При идеальном раскладе команда Андрея Мартемьянова должна была спокойно доиграть сезон-2022/23 во дворце на улице Богдана Хмельницкого, который благодаря поэтапному капитальному ремонту превратился из «гнилого деревянного сарая» во вполне уютный и свежий шеститысячник, а уже летом в плановом режиме обживать и полностью адаптировать под себя новостройку на левом берегу Оби. Именно на это рассчитывал клуб в свой юбилейный 60-й год. От переезда из старого, но комфортного дома в новый, но сырой и необжитый посреди регулярного чемпионата здесь всеми силами отнекивались. Но, судя по всему, планам «Сибири» не суждено сбыться из-за решения председателя попечительского совета клуба, а по совместительству губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

ХК «Сибирь»

В кулуарах о подобном варианте развития событий стали говорить еще в конце января. Наши источники подтверждают эту информацию. Примерно в то же время в новосибирских СМИ всплыла новость, что открывать арену 21 февраля будут турниром команд силовых структур. Но, кажется, окончательно все стало понятно, когда 17 февраля один из анонимных пользователей разместил во «ВКонтакте» несколько фотографий, на которых персонал новой арены укладывает под лед спонсорскую рекламу. Стоит ли говорить, что процесс начался далеко не ради локальной игры команд Следственного комитета и Прокуратуры? Вот и по нашей информации, «Сибирь» должна начать матчи плей-офф на новом стадионе, где 25 февраля уже запланирована тестовая игра в рамках МХЛ. Причем ради возможности проинспектировать арену руководство вертикали КХЛ — МХЛ согласилось перенести игру «Сибирских снайперов» и «Стальных лисов» из Магнитогорска в Новосибирск.

Откуда возникло решение о столь стремительном переезде? Основная версия, которую широко обсуждают в Новосибирске, состоит в том, что действующий губернатор имеет высокие шансы в скором времени пойти на повышение в Москву. Однако перед тем, как получить должность в одном из федеральных органов, ему необходимо закрыть несколько старых вопросов в столице Сибири.

Первой галочкой в списке политика уже стал новый терминал аэропорта Толмачево, который 9 февраля по телемосту открывал лично Владимир Путин. Правда, по сообщениям портала НГС, на следующий день после торжественного мероприятия у части пассажиров возникли проблемы с доступом в терминал. Так или иначе, но красивое стеклянное сооружение открыто, теперь на очереди новая арена, переезд на которую был обещан именно в текущем сезоне.

Страница ВКонтакте Михаила Дорошенко

Почему переезд во время сезона вреден

Очевидно, что для клуба релокация в преддверии плей-офф — большой стресс. Это не просто перекинуть баулы с формой из одной раздевалки в другую. Переезд профессиональной команды подразумевает не только физическое перемещение людей и вещей в пространстве, но и множество других нюансов — коммуникацию между подразделениями и службами внутри объекта, знакомство с внутренними помещениями, отладку оборудования, разработку новой билетной программы, обучение дополнительного персонала работе по загрузке и разгрузке арены. И здесь никто не хочет ударить в грязь лицом. За проведение матчей на правах хозяина будет отвечать именно «Сибирь».

Все эти вопросы неизбежно вылезут даже при нормальной готовности стадиона. Вспомните, когда открытие подобных спортивных объектов проходило без строительной пыли в холлах, неработающих санузлов и прочих шероховатостей? Организационных проблем хватало бы и при плановом переезде. Например, работники пресс-службы «Авангарда» рассказывали, как они начали свободно ориентироваться в коридорах и закоулках «G-Drive Арены» только спустя месяц после заселения. А ведь они готовились к этому не один месяц. В Новосибирске же предлагается обжить стадион всего за пару недель. При этом нынешняя готовность арены максимально далека от идеала. О чем говорить, если местные чиновники до сих пор не запустили рядом с ареной новую станцию метро, а подъездная дорога, как сообщает НГС, все еще не соответствует требованиям безопасности из-за некачественного песка, использованного при строительстве.

Не в восторге и сами хоккеисты, для которых новая площадка будет такой же непредсказуемой, как и для их соперников. Раньше они точно знали, каким может быть отскок от домашних бортов, сейчас же им придется погрузиться в неизвестность и после 30 матчей на финском размере перейти на канадский формат. Да, чисто технически новую коробку можно трансформировать на привычные 60х28 метров — на холодильной плите строители предусмотрели закладные на все три возможных варианта (североамериканский, финский, европейский). Загвоздка в том, что на добавочные два метра ширины нереально за короткий срок наварить соответствующую площадь льда — для этого потребуется разморозить абсолютно весь лед.

Все эти факторы могут показаться мелочами. Но в плей-офф мелочей не бывает.

Глобально преимущество от переезда «здесь и сейчас» лишь одно — повышенная посещаемость, которая логично должна принести дополнительный доход. Если старенький ЛДС «Сибирь» в нынешней конфигурации вмещает всего 6 тысяч человек, то новая «Сибирь-Арена» готова принять 10,5 тысячи болельщиков. Сомнений в том, что новосибирцы в плей-офф соберут аншлаги на любом стадионе, нет никаких. Новая арена — это ведь еще и возможность привлечь на хоккей новую аудиторию, которая клюнет на красивую обертку, светящийся фасад, масштаб и прочий внешний лоск. Только увеличенная площадь помещений и возросшее количество персонала, необходимого для проведения матчей, ожидаемо увеличат и затраты на организацию. А значит, логика «дополнительные 4000 зрителей = дополнительные 4 миллиона прибыли за матч» здесь не совсем работает.

Так что риски того, что плей-офф пройдет для команды скомканно как в хоккейном, так и в организационном плане, повысились. Но, видимо, спортивные интересы «Сибири» в этой истории оказались не на первом месте.