Чудо по расписанию. Одна из беднейших команд лиги раз за разом выходит в плей-офф

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Северсталь» обеспечила себе место в плей-офф, команда Андрея Разина снова попадает в восьмерку, хотя в нынешнем чемпионате все получилось не так, как год назад. Если вы помните, череповецкая команда в чемпионате-2021/22 вполне могла побороться за место в первой четверке, но в концовке чуть сбавила обороты. Казалось бы, сейчас сделан шаг назад. Но это не так.

Оба раза «Северсталь» решала свою главную задачу на сезон. И Разин делал даже больше, чем возможно, чтобы после окончания регулярного чемпионата ему было не стыдно за результат. В нынешнем чемпионате было гораздо трудней.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин с игроками. ХК «Северсталь»

Денег у клуба больше не стало, а траты возросли. Не забывайте, что Разин потерял европейский рынок. Недорогие и крепкие хоккеисты из Финляндии или Швеции не могли усилить команду, а ценники на североамериканцев возросли в разы при полном отсутствии гарантии качества.

Пришлось опять подтягивать резервы, постоянно менять состав, делать приобретения, ошибаться, но при этом добиваться успеха. Неожиданно повезло на внутреннем рынке. Команда, отдав вратаря Подъяпольского, получила не только голкипера Самонова, но и сильного защитника Дмитрия Пыленкова. Плюс Разин, как всегда, выжал все из хоккеистов, которые есть у него в наличии.

Не знаю, кто хоть раз заикался о том, чтобы отправить в отставку Разина, но эти люди, вероятно, не видели состав обороны «Северстали». Да, пришел Пыленков (и получил травму), есть Робин Пресс, который проводит на льду в среднем по 22 минуты. Но остальные-то! Если сейчас все они выйдут на рынок, то вряд ли будут купаться в предложениях, придется сильно постараться, чтобы найти работу.

В этом году мы увидели, как здорово работает Леонид Тамбиев, революцию совершил Игорь Ларионов. Доказал, что может добиваться результата Андрей Мартемьянов. Но кто-то проводит первый успешный сезон, а Разин из года в год совершает чудо.

На что может рассчитывать команда в плей-офф? Ждать сенсации не приходится. Конечно, у череповчан были в истории удачные матчи против любого из трех вероятных соперников, но тут важна психология. А в Череповце только главный тренер верит в успех, остальные же то ли расслабляются, то ли боятся.

Хоккеисты «Северстали». ХК «Северсталь»

Хотя если так получится, что команда сыграет с «Торпедо», то шансы на выход во второй раунд заметно повышаются. Многие хоккеисты нижегородского клуба тоже без кубкового опыта, а разухабистый стиль команды очень по душе аккуратным череповчанам. С ЦСКА и «Локомотивом» будет сложней хотя бы потому, что эти соперники обладают более качественным подбором игроков.

Если говорить о конкретных хоккеистах, то главное открытие — Руслан Абросимов. Он стал не нужен «Локомотиву», но при этом совершил мощный шаг в карьере при доверии. Хотя Разин его постоянно воспитывает, видно, что все шаги по отношению к форварду идут на пользу. Плюс у тренера совсем по-новому раскрываются хоккеисты, о которых вообще раньше никто никогда не слышал.

Например, Александр Суворов из Белоруссии был известен немногим, но в «Северстали» превратился в форварда, способного решить судьбу матча в одиночку. Разочаровал же Адам Лишка. Возможно, у него есть какие-то свои функции на льду, и Разин доволен действиями легионера, но каждый раз кажется, что он не понимает, что делает.

Но все это частности. В прошлом году главного тренера номинировали на звание лучшего. В этом появились другие герои, но тренер «Северстали» совсем не сбавил. Жаль, что заметят это немногие.