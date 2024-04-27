Набоков: «Спокойно отнесусь к обоим вариантам — и если выберут на драфте НХЛ, и если не выберут»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков в интервью «Известиям» отметил, что не думает о драфте НХЛ.

— Ждете ближайшего драфта НХЛ? Интересно, какой клуб выберет?

— Посмотрим, выберут ли вообще. (Улыбается.)

— Неужели такое возможно?

— Я особо не заостряю на этом внимание. Все равно выбор клубов НХЛ на драфте зависит не от меня. Поэтому смысл об этом думать? Спокойно отнесусь к обоим вариантам — и если выберут, и если не выберут.