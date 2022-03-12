Главный тренер «Авангарда» Хартли показал неприличный жест инспектору матча и угрожал игроку «Ак Барса». Что вывело его из себя?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Нервозность

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после пятого матча с «Ак Барсом» зачем-то пошел к судейской, начал выяснять отношения с инспектором матча Алексеем Горским, а затем показал неприличный жест во время беседы, что обойдется ему теперь в 300 тысяч рублей. И самое главное, Боб ничего не добился. Основная претензия «Авангарда» к судьям — двухминутное удаление Стивена Кэмпфера после столкновения с Семеном Чистяковым. Как объяснили практикующие арбитры, американцу могли дать за неправильную атаку либо 2 минуты, либо 5+20. Третьего варианта не существует. Но, чтобы удалить до конца матча, нужны были более веские основания. Семен должен был получить очевидную травму, а этого не было. Так что протест на судейство со стороны «Авангарда», состоящий из одной претензии, останется без последствий.

Но протест был. Это вполне цивилизованный способ решить какой-то спорный вопрос, такое разрешено. Однако канадский тренер пошел разбираться лично, причем его поход изначально был обречен. Хартли показывает слабость. Его начало очень сильно трясти. С этим связано и то, что он стал угрожать Кэмпферу после четвертого матча. Да, там слово против слова, но нет оснований не доверять хоккеисту, тем более что повторная версия Хартли уже отличается от первоначальной. Сначала он говорит, что спрашивал про здоровье Кирилла Петрова, а уже через два дня стал говорить, что защитник «Ак Барса» к нему подъехал по собственной инициативе. Да и все видели, что случилось. Именно Боб подозвал хоккеиста, когда тот спокойно катил по направлению к раздевалке. Дмитрий Квартальнов таких ошибок в отношениях с судьями не допускает, да и вообще как-то более уверен в себе. Впрочем, фаворит серии все равно «Авангард».

Обмен

ЦСКА выкупил права на Дениса Гурьянова у «Лады». Теперь если хоккеист вернется в Россию, то сможет выступать только за армейский клуб. Но неужели это реально? У нападающего «Далласа» заканчивается контракт. В этом сезоне он получил два с четвертью миллиона долларов, а летом уже выйдет на рынок, правда, ограниченно свободным агентом. Нет сомнений, что «Даллас» будет серьезно меняться, но вряд ли настолько, что отдаст Дениса в другой клуб. Скорее всего, с ним попытаются договориться. У хоккеиста был первый полноценный контракт (до этого он был новичком), он наверняка захочет повышения, но вряд ли такого, которое не смогут удовлетворить в Техасе.

Статистика Дениса просела. Сейчас на его счету всего 9 заброшенных шайб в 52 матчах, год назад было 12 — в 55. Но все помнят, как он зажигал, когда команда вышла в финал. Спад в игре Гурьянова есть, но и команда стала играть плохо. Нельзя сказать, что он топит корабль, на котором плывет. Скорее, нападающий — один из тех, чья игра в этом сезоне не соответствует ожиданиям. Еще пару лет назад Гурьянов мог бы разыгрывать «российскую карту», но сейчас это невозможно. Никто всерьез не будет воспринимать угрозы вернуться, да и он вряд ли даже пойдет на забастовку в борьбе за контракт.

Но зачем же тогда ЦСКА взял на него права? Две причины. Во-первых, на всякий случай. Кто знает, может быть, сейчас российским игрокам вообще не будут давать новых контрактов. Во-вторых, помощь «Ладе». Сейчас тольяттинцы получили деньги на ровном месте (не было шансов, чтобы Денис вообще когда-нибудь вернулся к ним), дальше будут посговорчивей насчет игроков, которые понадобятся армейцам. Так что ЦСКА потратился только отчасти. Это вложение в будущее.

Плей-офф

Все пары первого раунда плей-офф в МХЛ сыграли как минимум по одному матчу. Главная сенсация случилась во второй встрече между победителем регулярного чемпионата «Стальными лисами» и «Локо-76». Гости, которые и в плей-офф попали только в последний день регулярного чемпионата, внезапно победили в серии буллитов, сравняв счет в серии. Что же случилось? В первом матче было тотальное преимущество хозяев. Напрягло, что, забросив три шайбы, они позволили сопернику отыграть две, но потом с легкостью восстановили преимущество. Не должно было быть никаких проблем и в пятницу. Но особенность МХЛ в том, что там хоккеисты, слишком легко выиграв матч, на следующий день расслабляются. Так и произошло. Но в этой паре фаворитом все равно остаются магнитогорцы. Теперь-то хоккеисты поняли, что расслабляться нельзя.

Сравняли счет в серии между «Толпаром» и «Ирбисом». Там был очень нервно-скучный матч, в регулярном чемпионате клубы тоже демонстрировали вредные навыки из взрослого хоккея. Все закончилось победой казанцев со счетом 1:0 в серии буллитов. Жаль, что молодым позволяют играть в такой хоккей, удовольствия от него не получить.

Неожиданно обе домашние встречи проиграли «Мамонты Югры». И пусть «Омские ястребы» — сильная команда, ханты-мансийская ничуть не хуже. Но хозяева не смогли пробить вратаря гостей. Удивительно и то, что «Чайка» не смогла выиграть оба матча у «Спутника». В Альметьевск команды перемещаются при равном счете.

А в Западной конференции дружно выиграли клубы, занявшие первые четыре места по итогам гладкого турнира. И пусть победа СКА-1946 над «Крыльями Советов» была не слишком убедительной — 5:4, питерцы умеют забивать много. Правда, у Матвея Мичкова нет набранных очков и «минус 2». «Локо», после того как там сменился тренер, здорово начали игру против «Алмаза», забросив две шайбы за три минуты, но затем только отбивались. В итоге победа 2:1, но счет в одном матче плей-офф не так и важен.