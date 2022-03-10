Российский вратарь атакует вечный рекорд НХЛ. Его не могут побить уже 50 лет
В 37 матчах сезона-2021/22 Игорь Шестеркин одержал 28 побед, совершив 1134 сейва после 1204 бросков. Процент спасений у голкипера «Рейнджерс» составляет 94,2 процента.
В истории НХЛ был только один случай, когда вратарь, проведший больше 20 матчей, завершил сезон с лучшим показателем. В чемпионате-1970/71 ветеран «Торонто» Жак Плант выдал 94,4 процента спасений.
Интересно, что в десятке обладателей лучших результатов только четыре основных вратаря своих команд — Плант, Шестеркин, Тим Томас из «Бостона» и Доминик Гашек из «Баффало».
А вот по числу спасений среди вратарей, которых побеспокоили более 1000 раз, Шестеркину уже сейчас нет равных. В 84 матчах он справился с 93,04% бросков. Ни одному другому голкиперу не удалось удержаться в карьере даже на отметке 92,50% спасений.
Интересно, что в топ-6 находятся сразу четыре вратаря, поигравших в КХЛ. Помимо Шестеркина («Спартак», СКА) это Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Гашек («Спартак») и Илья Сорокин («Металлург» Нк, ЦСКА).
Правда, Доминатор в отличие от молодых коллег в Россию приехал на закате карьеры, а не в ее начале. За десятку лучших активно борется также Андрей Василевский, который отстает от американца Тима Томаса всего на 0,04%.
Лидирует Шестеркин и по проценту побед в сезоне-2021/22. «Рейнджерс» выиграли 75,68% матчей, в которых москвич выходил на площадку.
Датчанин Фредерик Андерсен отстает на 1,32%, другой россиянин Сергей Бобровский — на 3,18%. Пятерку лучших замыкает Андрей Василевский, выигравший с «Тампой» 68,18% своих матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|57
|36
|21
|77
|3
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|57
|21
|36
|47
|8
|Филадельфия
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|57
|39
|18
|83
|2
|Тампа-Бэй
|56
|37
|19
|80
|3
|Торонто
|57
|37
|20
|78
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|57
|24
|33
|54
|6
|Оттава
|56
|20
|36
|45
|7
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|58
|41
|17
|87
|2
|Сент-Луис
|56
|32
|24
|71
|3
|Миннесота
|55
|33
|22
|69
|4
|Нэшвилл
|56
|32
|24
|68
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|57
|25
|32
|60
|7
|Чикаго
|58
|21
|37
|50
|8
|Аризона
|56
|17
|39
|38
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|56
|34
|22
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|58
|32
|26
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|59
|27
|32
|63
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|59
|17
|42
|39
|11.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|- : -
|11.03
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|- : -
|11.03
|03:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|11.03
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|- : -
|11.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|- : -
|11.03
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|- : -
|11.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|- : -
|11.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|- : -
|11.03
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|11.03
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|- : -
|11.03
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|- : -
|11.03
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|11.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11