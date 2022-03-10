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10 марта, 20:30

Российский вратарь атакует вечный рекорд НХЛ. Его не могут побить уже 50 лет

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин может побить вечный рекорд НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото Getty Images
Великолепный сезон Игоря Шестеркина.

В 37 матчах сезона-2021/22 Игорь Шестеркин одержал 28 побед, совершив 1134 сейва после 1204 бросков. Процент спасений у голкипера «Рейнджерс» составляет 94,2 процента.

В истории НХЛ был только один случай, когда вратарь, проведший больше 20 матчей, завершил сезон с лучшим показателем. В чемпионате-1970/71 ветеран «Торонто» Жак Плант выдал 94,4 процента спасений.

Интересно, что в десятке обладателей лучших результатов только четыре основных вратаря своих команд — Плант, Шестеркин, Тим Томас из «Бостона» и Доминик Гашек из «Баффало».

Вратари с наилучшим показателем отраженных бросков за сезон в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Вратари с наилучшим показателем отраженных бросков за сезон в истории НХЛ.
Фото «СЭ»

А вот по числу спасений среди вратарей, которых побеспокоили более 1000 раз, Шестеркину уже сейчас нет равных. В 84 матчах он справился с 93,04% бросков. Ни одному другому голкиперу не удалось удержаться в карьере даже на отметке 92,50% спасений.

Интересно, что в топ-6 находятся сразу четыре вратаря, поигравших в КХЛ. Помимо Шестеркина («Спартак», СКА) это Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Гашек («Спартак») и Илья Сорокин («Металлург» Нк, ЦСКА).

Правда, Доминатор в отличие от молодых коллег в Россию приехал на закате карьеры, а не в ее начале. За десятку лучших активно борется также Андрей Василевский, который отстает от американца Тима Томаса всего на 0,04%.

Вратари с лучшим процентом отраженных бросков за карьеру. Фото "СЭ"
Вратари с лучшим процентом отраженных бросков за карьеру.
Фото «СЭ»

Лидирует Шестеркин и по проценту побед в сезоне-2021/22. «Рейнджерс» выиграли 75,68% матчей, в которых москвич выходил на площадку.

Датчанин Фредерик Андерсен отстает на 1,32%, другой россиянин Сергей Бобровский — на 3,18%. Пятерку лучших замыкает Андрей Василевский, выигравший с «Тампой» 68,18% своих матчей.

Лидеры по проценту побед в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Лидеры по проценту побед в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
Доминик Гашек
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Тим Томас
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 59 27 32 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
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11.03 03:00
Баффало – Вегас
 - : -
11.03 03:00
Бостон – Чикаго
 - : -
11.03 03:00
Детройт – Миннесота
 - : -
11.03 03:00
Каролина – Колорадо
 - : -
11.03 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 - : -
11.03 03:00
Оттава – Сиэтл
 - : -
11.03 03:00
Торонто – Аризона
 - : -
11.03 03:00
Флорида – Филадельфия
 - : -
11.03 03:30
Айлендерс – Коламбус
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Нэшвилл – Анахайм
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Сент-Луис – Рейнджерс
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Калгари – Тампа-Бэй
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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