Канадский тренер показал неприличный жест руководителю департамента судейства КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и тренер вратарей команды Сергей Звягин после пятого матча 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» (4:3 ОТ, 2-3 в серии) подошли к судейской комнате в «Татнефть Арене», информирует «БО Спорт».

Они дождались выхода руководителя департамента судейства КХЛ Алексея Горского и несколько минут разговаривали с ним.

Во время разговора Хартли активно жестикулировал, а в конце беседы, повернувшись к собеседнику боком, показал жест по локоть. Горский, в свою очередь, развернулся и покачал головой.

После игры Хартли остался недоволен судейством. Он заявил, что защитника Семена Чистякова в конце третьего периода ударили в голову.

«У него был полный рот крови», — заявил специалист. Ударившего Чистякова Стивена Кэмпфера судьи удалили на две минуты.

Шестой матч серии пройдет 12 марта в Балашихе.