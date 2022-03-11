Лемье поддержал русского юниора, который борется с раком! У легенды был такой же диагноз

Организовать видеосвязь с Супермарио помог бывший автор «СЭ».

В нынешнее время так мало хороших и добрых новостей, что иной раз кажется, будто весь мир прогнил или неизлечимо болен. Однако на днях «Авангард» поделился историей, которая точно растопит ваше сердце и докажет, что все не так уж и плохо. Несколько дней назад омичи устроили для своего топ-юниора Ивана Мирошниченко, в данный момент проходящего в Германии курс лечения от лимфомы Ходжкина (одна из форм рака), онлайн-беседу по Zoom с легендой «Питтсбурга» Марио Лемье, который в 1993-м победил болезнь и сейчас согласился поддержать нападающего «Ястребов» во время химиотерапии.

Причем организовать созвон с Супермарио помог некогда автор «СЭ», а ныне ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко. Как рассказала в своем телеграм-канале его жена и наша коллега из Sport24 Дарья Тубольцева, именно он соединил вундеркинда из Уссурийска с одним из лучших игроков 1990-х.

«Начало марта. Игорь говорит: «У Вани ведь есть статуэтка Марио Лемье». Повисла пауза. Смотрю на мужа и говорю: «А может...» — «Наверное, нет. Ты же понимаешь, что в мире творится...» — «Давай попробуем. У Марио тоже была лимфома Ходжкина». — «Набираю...»

В ту же минуту Игорь позвонил одному человеку, который сразу пообещал связаться с «Питтсбургом». В Омске было уже поздно, мы легли спать, а наутро пришло сообщение, что информация дошла до Марио, возможно устроить зум-конференцию для него и Вани. Я не могла поверить. Дальше уже Игорь связался с генменеджером «Питтсбурга» Роном Хекстоллом, договорились о дате и времени. И вот 8 марта они поговорили.

Эта история для меня стала не просто попыткой поддержать Ваню Мирошниченко в трудное время, хотя это очень-очень важно. Эта история о том, что хоккейная семья существует. Национальность, возраст, политика — это не имеет значения".

Страшный диагноз действительно чуть было не поставил крест на карьере самого Марио Лемье, который зимой 1993-го нашел у себя на шее странный комок. Тогда многие отправляли 28-летнего Супермарио с двумя чемпионскими перстнями «на гражданку» и не верили в продолжение карьеры. Но после прохождения двухмесячного курса агрессивной лучевой терапии капитан «Питтсбурга» вернулся на лед и продолжил славную карьеру, забросив в первом же матче после возвращения.

И здорово, что франкофон откликнулся на просьбу из России в то время, когда другие канадские легенды предлагают изолировать наших молодых хоккеистов от остального мира и клеймят всех россиян. Кто, как не он, знает, что болезнь не смотрит в паспорт своих жертв?

Однако теплыми словами от звездного канадца омичи не ограничились и записали для Ивана невероятно душевное видео, в котором его поддержали воспитанники, повара, заливщики и врачи академии «Авангарда». Настоящее хоккейное единение!

В клубе не отрицают, что после прохождения «химии» Мирошниченко может пропустить следующий сезон. Но сомнений в том, что он выиграет главный матч в своей жизни и вернется на лед, похоже, нет ни у кого.