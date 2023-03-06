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Сегодня, 12:15

Тренер переворачивает серию плей-офф с ног на голову. Его команда может стать главной сенсацией

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Фото ХК «Адмирал»
Хоккеисты «Адмирала» празднуют заброшенную шайбу.
Фото ХК «Адмирал»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Серия между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» вполне может развернуться в другую сторону. Главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев переигрывает своего коллегу Виктора Козлова, но это не должно никого удивлять. Новичок КХЛ совсем не прост. Он дважды выигрывал Кубок Петрова, и кубкового опыта у него гораздо больше.

Смутило даже не поражение уфимского клуба, хотя то, как они упустили преимущество в две шайбы за один период, безусловно, напрягает. Поразила реакция тренера гостей на пресс-конференции. Он постоянно говорил, что хоккеисты должны что-то там понимать, осознавать и анализировать. Это очень странно.

Хоккеисты «Адмирала» празднуют заброшенную шайбу.
ХК «Адмирал»

Многие, кто не играл в хоккей, но следит за ним достаточно долго, прекрасно понимают, что нужно и не нужно делать в играх плей-офф, как готовиться, какие ошибки не допускать. И что? Делает ли это их всех тренерами? Конечно, нет. Козлов не прессе должен рассказывать азбучные истины, а сделать так, чтобы игроки его команды не допускали ошибок. У Тамбиева таких проблем нет. В Высшей лиге, в которой он побеждал дважды, хоккеисты менее классные, менее изобретательные, но он научился делать так, чтобы каждый его игрок работал на пределе своих возможностей.

Да тот же «Адмирал» — яркое подтверждение квалификации специалиста. Пусть команда стала седьмой в регулярном чемпионате, по условиям и подбору игроков она точно должна быть ниже. И ни на какую интригу в серии с «Салаватом Юлаевым» болельщики дальневосточников рассчитывать не могли.

Но что происходит? «Адмирал» гнется, но не ломается. На позиции форварда выходит защитник Динар Хамидуллин, который внезапно становится одним из самых ярких участников матча, а победную шайбу забрасывает Юрий Паутов. Юрий, между прочим, в «Сочи» не задержался, так как его не видели в составе этой команды. И когда его обменивали в «Адмирал», то никто на эту новость не среагировал. Но в «Адмирале» он приносит пользу. Тамбиев умеет держать таких игроков в узде.

Козлов даже выводов из прошлой игры сделать не может. Что принесло успех «Салавату Юлаеву» в прошлом матче? Давление, активная игра в чужой зоне, постоянные атаки, так как хоккеисты из Владивостока хоть и умеют отбиваться, но не способы это делать 60 минут на одном уровне. После того, как в третьем матче серии счет стал 2:0, нужно было не уходить в оборону и удерживать преимущество, а продолжать наступать на соперника. Забрасывать третью, четвертую, а уж потом переводить дух. Но вместо этого позорные 1:15 по броскам в третьем периоде в пользу хозяев.

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Удивляют и комментарии Козлова по поводу кадровых решений. Перед поездкой во Владивосток, он, не смущаясь, заявил, что возьмет с собой ребят из «Тороса» Даниила Скорикова и Данилу Аймурзина, но последний вечером вышел на лед в Нефтекамске и помог команде ВХЛ выйти в следующий раунд плей-офф. Возможно, Аймурзин бы и не помог во Владивостоке. Тут речь о другом. Тренер сообщает, что поездка сложная, надо подстраховаться, и «забывает» хоккеиста дома, причем здорового и умеющего творить.

А уж объяснение, почему не играл Джошуа Хо-Сэнг, вообще не выдерживает никакой критики: «Он не играл, так как выздоровел Николай Кулемин и занял свое место в первом звене», — говорит главный тренер.

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Это вообще что означает? Понятно, что Хо-Сэнг — не спасение. Вероятно, после двух игр он задохнулся, но легионер старается, постоянно лезет вперед и создает моменты. Видимо, такие хоккеисты не нужны Козлову? А Кулемин может послушно в обороне сыграть и отбиваться. Но ведь проиграла команда, значит, ошибся тренер.

Тамбиев — пока главный герой этой серии. Как бы она ни закончилась, он уже показал, что на скамейке надо не просто стоять, а работать. И обыграть главного «Адмирала» будет совсем непросто.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Леонид Тамбиев
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1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
0 - 0
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
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0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
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0 - 0
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
0 - 0
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
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4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
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0 - 0
2 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
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0 - 0
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
2 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
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Сибирь – Авангард
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Металлург – Автомобилист
 - : -
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