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5 марта, 22:00

Неожиданный герой плей-офф: за три матча забил больше, чем за всю регулярку!

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Даниил Тесанов.
Фото Соцсети
21-летний нападающий Даниил Тесанов раскрывается в «Локомотиве».

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Рафиков — 1 (бол., Никулин, Красковский), 10:27 — 0:1. Тесанов — 2, 16:10 — 0:2. Алексеев — 1 (бол., Рафиков, Никулин), 35:27 — 0:3. Тесанов — 3 (Марченко, Рафиков), 56:10 — 0:4.
Вратари: Дорожко — Исаев.
Штраф: 32 — 8.
Броски: 30 (6+17+7) — 42 (15+12+15).
Судьи: Гашилов, Оленин.
5 марта. Балашиха. «Арена Балашиха«. 5565 зрителей.
Счет в серии: 1-2

Плей-офф — это всегда время неожиданных героев, на которых мы не всегда обращали внимание раньше. Прошлой весной мы наслаждались рождением звезды Максима Соркина, который потащил ЦСКА к Кубку Гагарина с великим ветераном Александром Поповым. Удивлялись, как при ограниченном игровом времени здорово выглядит у Ильи Воробьева черновой нападающий Архип Николенко. По-настоящему радовались за Григория Дронова, который после пропущенной регулярки стал сильнейшим защитником и хребтом «Магнитки» в плей-офф. Наблюдали настоящий ренессанс Брендана Лайпсика. А в этом розыгрыше Кубка Гагарина мы открываем для себя парня по имени Даниил Тесанов.

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Уроженец Ярославля никогда не считался талантом первой величины. Играя за «Локомотив-2001» в открытом первенстве Москвы, габаритный праворукий нападающий никогда не страдал от дефицита очков, но зачастую находился в тени Владислава Фирстова и Ярослава Лихачева. Тем не менее скауты всегда хвалили его за хорошую рабочую этику, мобильность и умение пользоваться габаритами. При этом он никогда не считался типичным деревянным солдатом, который умеет исключительно таскать рояль. Однако если любимец Игоря Ларионова и мессия «Амура» Вадима Епанчинцева в свое время решили уехать за развитием в Северную Америку, то Тесанов остался дома и решил пробиваться в основу родной команды через МХЛ.

Долгое время его перспективы в «Локомотиве» были максимально расплывчатыми. По своему типажу и базовой комплектации форвард прекрасно подходил под игровую модель Игоря Никитина. Проблема была в том, что в любой момент за спиной у него всегда могли появиться три-четыре человека из плодовитой ярославской школы, которая в последние годы поставила на поток выпуск качественных игроков для нижних звеньев. А усложняло ситуацию то, что в прошлое межсезонье он перестал считаться лимитчиком.

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Но в итоге Тесанов застолбил место в основе еще летом, когда выиграл конкуренцию за место в четвертой тройке рядом с Сергеем Андроновым у бывшего партнера по детской команде и другого ярославского тяжеловеса Максима Березкина. При этом однажды Никитин даже попробовал собрать по-настоящему доморощенное чеккерское звено, объединив двух здоровяков в сочетании с Артемом Ильенко. И все же большую часть регулярки Даниил провел именно на левом краю у капитана «Локомотива», олицетворяющего хоккей главного тренера железнодорожников.

Ярославец по-настоящему здорово провел старт чемпионата, забросив уже в третьем матче с «Нефтехимиком», и регулярно создавал моменты, оставаясь максимально полезным в прессинге и разрушении. Но в конце сентября он получил неприятную травму, пропустил практически месяц и после нее никак не мог прийти в себя.

«После восстановления Тесанов никак не мог встроиться в игру звена, многое делал невпопад, терял шайбу, постоянно бросал мимо из невыгодных позиций. Я все списывал на психологию. Парень потерял уверенность, и все повалилось», — вспоминает коллега и автор телеграм-канала «Хоккейные головы» Сергей Подгорнов, который не пропускает ни одного матча с участием «Локомотива».

Тот гол в ворота нижнекамцев так и остался для него единственным в регулярке. Тяжко все было у силового вингера и с голевыми передачами. Однако стоило ему забить во втором матче с «Витязем», как в нем проснулся тот самый парень образца начала сезона, который сегодня не остановился и оформил дубль.

Причем его первый гол вполне претендует на звание пока что самого красивого в первом раунде. За несколько минут до конца первого периода он роскошно обыграл «1 в 1» Алексея Волгин, сместился в центр и с неудобной руки отправил шайбу под блин голкиперу балашихинцев.

А за три минуты до финальной сирены он показал Дорожко, что у него есть не только быстрые руки, но и великолепный бросок в касание, который он демонстрировал еще в МХЛ. И это при том, что Тесанов сыграл сегодня всего 10 минут и 40 секунд — меньше, чем любой другой игрок «Локомотива».

Только ждать, что теперь игровое время резко вырастет, все же не стоит. Все-таки Никитин — тренер довольно консервативный. Да и стоит ли что-то менять, если «Локомотив» нащупал свою волну? Сейчас Даниилу куда важнее доказать, что его перформанс никакая не аномалия, и сделать заявку на будущее — не через голы, так через работу и игру без шайбы. А там, глядишь, и место в топ-9 не заставит себя ждать. Тем более что в следующем сезоне он наверняка может воссоединиться с Ярославом Лихачевым, с которым они долго играли в одном звене по детям.

Скажете, звучит слишком красиво и наивно? Не без этого. Но в Ярославле, рисуя в голове эту связку, уже с улыбкой потирают руки.

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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
0 - 0
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
0 - 0
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
2 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
2 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
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Сибирь – Авангард
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Металлург – Автомобилист
 - : -
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Динамо М – Торпедо
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