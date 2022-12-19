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Сегодня, 10:00

Суперрезультат за мизерные деньги. «Адмирал» идет на лучший сезон в истории

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Горшков, Либор Шулак, Никита Серебряков (слева направо).
Все зарплаты приморцев.

В прошлом сезоне «Адмирал» был одним из главных аутсайдеров КХЛ. Сейчас приморцы обосновались в кубковой восьмерке, занимая пятую строчку. «Адмирал», располагающий небольшим бюджетом, опережает настоящих грандов, таких как «Авангард», «Ак Барс», «Трактор». Кто мог предположить такое в межсезонье?

Игроки &laquo;Адмирала&raquo;. «Адмирал» — главная сенсация регулярки. В чем секрет команды из Владивостока?

Пожалуй, главный фактор успеха команды — главный тренер Леонид Тамбиев. «Адмирал» играет предельно строго и дисциплинированно в обороне, меньше приморцев не пропускает никто (75). При этом команда из Владивостока и забивает меньше всех (77)! Практически треть голов «Адмирал» забил в большинстве (25): численное преимущество команда Тамбиева использует неплохо. Важную роль здесь играет чешский защитник команды Либор Шулак — он же самый высокооплачиваемый хоккеист (26 миллионов рублей в год).

По нашей информации, общая зарплатная ведомость «Адмирала» составляет 333 миллиона рублей. Меньше в Восточной конференции тратит на зарплаты только «Нефтехимик». При этом логично, что значительная часть затрат «Адмирала» уходит на контракты легионеров: Шулак, Криштоф, Уильямс, Червены и Елисеев получают 109 миллионов рублей в год. Эти хоккеисты наряду с не пригодившимся «Авангарду» Александром Горшковым и играют ключевые роли.

Зарплаты игроков «Адмирала».

Небольших затрат стоит вратарская линия «Адмирала»: троица Серебряков — Лазушин — Хомченко обходится клубу в 30 миллионов. Причем лучший вратарь лиги Серебряков зарабатывает по старому контракту всего 15 миллионов рублей в год! 30 апреля контракт Никиты заканчивается, и можно не сомневаться, что за него развернется мощная борьба среди топ-клубов КХЛ.

Пожалуй, единственный завышенный контракт — у белорусского защитника Евгения Лисовца. Но стоит отметить, что он и в «Салавате Юлаеве» получал примерно те же деньги. В «Адмирале» же от него не требуют часто подключаться к атакам, Лисовец блокирует много бросков и играет почти по 20 минут за матч.

Разочаровал Тамбиева атакующий защитник Егор Рыков, который в свое время пытался пробиться в основу «Нью-Йорк Рейнджерс». Но у Егора последовательно не получилось в СКА, «Северстали», а теперь и в «Адмирале». Игрок с зарплатой в 17 миллионов рублей в год сыграл всего шесть матчей, в которых не набрал ни одного очка при показателе полезности «-4».

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Файзуллин, Чебыкин, Гареев, Берлев, Шевченко не очень результативны, но учитывая их небольшие контракты, все они стали неплохими приобретениями. Эти нападающие хороши тем, что умеют играть по заданию — как раз то, что нужно Леониду Тамбиеву. Удачно влился в состав и ветеран Дмитрий Саюстов, который благодаря паре голов в этом сезоне стал лучшим снайпером «Адмирала».

Вот только уже сейчас тревожно за будущее дальневосточной команды, учитывая сокращение лимита в следующем сезоне с пяти до трех. Не стоит сомневаться, что в «Адмирале» хотели бы сохранить всю пятерку лидеров нынешнего сезона. Кто их заменит — молодежь или недорогие ветераны? Пока непонятно, а сейчас команде надо выжимать максимум из этого сезона, который может стать лучшим в истории клуба.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
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