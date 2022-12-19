Суперрезультат за мизерные деньги. «Адмирал» идет на лучший сезон в истории
В прошлом сезоне «Адмирал» был одним из главных аутсайдеров КХЛ. Сейчас приморцы обосновались в кубковой восьмерке, занимая пятую строчку. «Адмирал», располагающий небольшим бюджетом, опережает настоящих грандов, таких как «Авангард», «Ак Барс», «Трактор». Кто мог предположить такое в межсезонье?
Пожалуй, главный фактор успеха команды — главный тренер Леонид Тамбиев. «Адмирал» играет предельно строго и дисциплинированно в обороне, меньше приморцев не пропускает никто (75). При этом команда из Владивостока и забивает меньше всех (77)! Практически треть голов «Адмирал» забил в большинстве (25): численное преимущество команда Тамбиева использует неплохо. Важную роль здесь играет чешский защитник команды Либор Шулак — он же самый высокооплачиваемый хоккеист (26 миллионов рублей в год).
По нашей информации, общая зарплатная ведомость «Адмирала» составляет 333 миллиона рублей. Меньше в Восточной конференции тратит на зарплаты только «Нефтехимик». При этом логично, что значительная часть затрат «Адмирала» уходит на контракты легионеров: Шулак, Криштоф, Уильямс, Червены и Елисеев получают 109 миллионов рублей в год. Эти хоккеисты наряду с не пригодившимся «Авангарду» Александром Горшковым и играют ключевые роли.
Небольших затрат стоит вратарская линия «Адмирала»: троица Серебряков — Лазушин — Хомченко обходится клубу в 30 миллионов. Причем лучший вратарь лиги Серебряков зарабатывает по старому контракту всего 15 миллионов рублей в год! 30 апреля контракт Никиты заканчивается, и можно не сомневаться, что за него развернется мощная борьба среди топ-клубов КХЛ.
Пожалуй, единственный завышенный контракт — у белорусского защитника Евгения Лисовца. Но стоит отметить, что он и в «Салавате Юлаеве» получал примерно те же деньги. В «Адмирале» же от него не требуют часто подключаться к атакам, Лисовец блокирует много бросков и играет почти по 20 минут за матч.
Разочаровал Тамбиева атакующий защитник Егор Рыков, который в свое время пытался пробиться в основу «Нью-Йорк Рейнджерс». Но у Егора последовательно не получилось в СКА, «Северстали», а теперь и в «Адмирале». Игрок с зарплатой в 17 миллионов рублей в год сыграл всего шесть матчей, в которых не набрал ни одного очка при показателе полезности «-4».
Файзуллин, Чебыкин, Гареев, Берлев, Шевченко не очень результативны, но учитывая их небольшие контракты, все они стали неплохими приобретениями. Эти нападающие хороши тем, что умеют играть по заданию — как раз то, что нужно Леониду Тамбиеву. Удачно влился в состав и ветеран Дмитрий Саюстов, который благодаря паре голов в этом сезоне стал лучшим снайпером «Адмирала».
Вот только уже сейчас тревожно за будущее дальневосточной команды, учитывая сокращение лимита в следующем сезоне с пяти до трех. Не стоит сомневаться, что в «Адмирале» хотели бы сохранить всю пятерку лидеров нынешнего сезона. Кто их заменит — молодежь или недорогие ветераны? Пока непонятно, а сейчас команде надо выжимать максимум из этого сезона, который может стать лучшим в истории клуба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -