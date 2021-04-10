СКА в двух шагах от повторения величайшего камбэка, который сделал 6 лет назад. 19-летний форвард забил в 3-м овертайме

Василий Подколзин рвет и мечет, а серия возвращается на берега Невы.

КХЛ. Кубок Гагарина-2021. Западная конференция. Финал. Пятый матч

ЦСКА — СКА — 2:3 3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Мамин — 5 (Шалунов), 8:43 — 1:0. Подколзин — 5 (Морозов, Галимов), 25:58 — 1:1. Марченко — 3, 28:21 — 1:2. Лайпсик — 3 (Робинсон, Локтионов), 44:27 — 2:2. Подколзин — 6 (Цицюра), 113:51 — 2:3.

Вратари: Юханссон — Хелльберг.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (10+12+2+17) — 40 (9+5+5+21).

Судьи: Бирин, Раводин.

10 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-2.

Каждый раз, когда СКА и ЦСКА встречаются в плей-офф, принято вспоминать величайшую серию плей-офф в истории КХЛ. В сезоне-2014/15 петербуржцы проиграли первые три матча финала Западной конференции, и казалось, что ЦСКА спокойно завершит дело. Но СКА взял один матч, второй, а в итоге дело дошло до седьмого матча в Москве, который также остался за гостями.

Повторение такого камбэка в целом почти нереально: больше серий, когда одна из команд выигрывала с 0—3, в истории КХЛ не было. Да что там, вообще семиматчевые серии стали редкостью в лиге: в этом сезоне ей порадовали лишь ЦСКА и «Локомотив».

ЦСКА начал матч так, что стало понятно: команда Игоря Никитина рассчитывает закончить все в Москве. По традиции, солировала тройка Шалунова, которая и открыла счет: Максим Мамин со второй попытки отправил шайбу в сетку.

Хозяева даже не думали сбавлять темп, рассчитывая упрочить преимущество. Но СКА удалось отбиться. А во втором периоде за дело взялась молодежь петербуржцев. Лучший игрок СКА в этой серии, 19-летний нападающий Василий Подколзин лично сделал первый гол в ворота соперника.

Не отстал от своего партнера и Кирилл Марченко, который старше Подколзина на год. Его гол вообще стал главным шедевром серии: уехав от Локтионова, он удерживал шайбу на неудобной и в нужный момент отправил ее в ворота мимо Юханссона.

Даже без привязки к такому красивому голу игра смотрелась великолепно. Странно, что кто-то ждет от матчей плей-офф безбашенного хоккея, контратак на обе стороны и игры без обороны. СКА и ЦСКА сегодня провели кубковый матч без излишней безалаберности, но при этом не боялись рисковать и обострять игру.

Молодые игроки вытащили СКА из бездны, но именно после ошибки Подколзина и 21-летнего Цицюры ЦСКА сравнял счет. Свое слово сказал Лайпсик, который пропустил предыдущий матч, но в пятой игре получил шанс вместо Кемпе. Канадец играет намного ярче и полезнее, непонятно, почему вообще швед до этого его менял. Важный гол Брендан забил и сегодня.

СКА должен был не доводить игру до овертайма. Шикарную шайбу положил Антон Бурдасов, но после видеопросмотра стало понятно, что Динар Хафизуллин заехал в зону раньше шайбы — «вне игры», гола нет.