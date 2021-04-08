СКА решил не сдаваться. Питерцы выдали лучший матч в серии, которая может затянуться

Хозяева победили 3:1 и продлили финал «Запада» до пятой игры.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Четвертый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Вей — 2 (Стремвалль, Подколзин), 5:19 — 1:0. Стремвалль — 1 (Фантенберг, Подколзин), 22:36 — 2:0. Шалунов — 9 (Мамин), 43:37 — 2:1. Подколзин — 4 (п.в., Хафизуллин), 59:22 — 3:1.

Вратари: Хелльберг — Юханссон (59:03 — 59:22).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (9+7+10) — 18 (4+9+5).

Судьи: Беляев, Оленин.

8 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 9224 зрителя.

Счет в серии 1-3.

Серия 2015 года как пример

Вера в чудо после третьей игры умереть в Санкт-Петербурге не могла. С тех пор как шесть лет назад СКА вырвал серию у ЦСКА, уступив в первых трех матчах, даже в самый тяжелый момент опускать руки было бы стыдно. В составах обеих команд осталось по несколько человек (Бурдасов, Хафизуллин, Киселевич, Мамин и другие), принимавших участие в тех встречах, поэтому на личном примере они могли рассказать о событиях недавнего прошлого.

Красивый переворот в серии — история не только о характере и волшебстве. Спастись в такой ситуации удалось лишь однажды в 65 случаях. На сто процентов уверен, что главная причина лежала в головах игроков ЦСКА, которым оставалось сделать лишь один шаг для выхода в следующий раунд. Глядя на пуленепробиваемую московскую команду в своей нынешней версии и непроницаемого тренера Игоря Никитина, невозможно представить, чтобы сейчас его игроки вдруг занервничали и начали психовать. Эмоции — это сейчас все-таки про петербуржцев. Как еще объяснить отсутствие в составе самого созидательного и техничного нападающего Владимира Ткачева! Ему не хватает стабильности в действиях на обеих сторонах площадки, но именно он умеет затащить шайбу в чужую зону, принять хитрое решение и удивить соперника.

Про перестановки на тренерской скамейке СКА скоро можно будет написать собрание сочинений объемом в несколько томов, где должны переплетаться экспрессия, драма, холодный расчет и даже элементы комедии. Даже явление фигуры калибра Майка Бэбкока, уверен, воспринималось бы почти буднично. Что уж говорить об отсутствии Даниэля Бохнера — по официальной версии, он почувствовал небольшое недомогание. Вместо него рядом с Валерием Брагиным оказался швед Ларс Юханссон, который уже третий сезон является консультантом команды, а ранее работал у себя на родине и в Швейцарии.

Надо отдать должное хозяевам. Они с первой смены кинулись отвоевывать свое счастье собственными руками. Это не могло не понравиться. Минимум игры в среднем темпе и ненужного контроля шайбы на своей половине. Доставить проблемы ЦСКА можно прежде всего за счет быстрого перехода в атаку, чтобы москвичи не успели спокойно занять свои позиции. Первый гол и вовсе стал следствием агрессивных действий со стороны Подколзина. Под давлением с его стороны ошибся Сергеев, затем уже Андронов потерял на собственном пятачке Вея, и канадец отправил шайбу в сетку с близкого расстояния.

ЦСКА проснулся слишком поздно

Метания между вратарями в рамках плей-офф обычно можно сравнить с самоубийством. Хелльберг отлично провел серию с «Динамо» и заслужил, чтобы в него верили до конца. Штаб СКА вместо этого пошел по сложному пути. В ситуации, когда права на ошибку не остается, ставку вновь сделали на опытного шведа. Ему не надо было стоять на голове, чтобы вселить уверенность в своих партеров. Хелльберг действовал спокойно, надежно и без лишней суеты. Пусть серьезной работы у него оказалось и не очень много. Но полевые хоккеисты чувствуют, что за свои ворота можно быть спокойными, и поэтому действуют раскованно.

Шведский вектор в четвертом матче серии применительно к СКА был доминирующим. Вторую шайбу в отличном стиле также соорудили два скандинава — Фантенберг и Стремвалль. Москвичей же было не узнать. Они проигрывали непривычно много единоборств, часто ошибались в передачах и принимали спорные решения с шайбой. Только при счете 0:2 ЦСКА во втором периоде встрепенулся и пару раз создал опасность у ворот Хелльберга. Для того чтобы глобально изменить ход матча, этого оказалось категорически мало.

Интрига вернулась внезапно. Мамин обокрал Каменева в углу зоны СКА и выгрузил шайбу на пятачок Шалунову. Тот броском с неудобной руки сократил разрыв до минимума, забив в пятом матче подряд. Хозяева не успели как следует заволноваться, поскольку арбитры Беляев и Оленин проявили принципиальность. Через пару смен они очень вовремя отправили автора ответного гола на скамейку штрафников за нарушение процедуры вбрасывания. Забей тут же Бурдасов в большинстве, и нервной концовки петербуржцы могли бы избежать. Вместо этого им пришлось терпеть, расходовать нервы и считать секунды до финальной сирены.