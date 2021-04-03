«Ак Барс» нашел в Ангарске будущего игрока сборной. Выиграл за него борьбу у ЦСКА, заплатив всего 2 миллиона рублей

История перехода одного из лучших центрфорвардов КХЛ Дмитрия Воронкова.

20-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков — пожалуй, лучший молодой игрок нынешнего плей-офф. В восьми матчах он набрал 3 (2+1) очка, запомнился яркими силовыми приемами и противостоянием с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным.

Воронков приехал в систему «Ак Барса» в 2018 году из родного Ангарска, где к тому моменту успел дебютировать за «Ермак». Как в казанском клубе нашли будущего игрока сборной России и сколько пришлось заплатить за его переход?

Ангарск

Воронков дебютировал в ВХЛ в 17 лет, правда, в 14 матчах сезона-2017/18 не набрал ни одного очка. Как рассказывает руководитель селекционного отдела «Ак Барса» Марат Валиуллин, в Казани игрока заметили уже тогда, вдобавок попросил присмотреться к Дмитрию и агент Александр Черных.

«Мы начали смотреть матчи «Ермака», а потом поехали вместе со скаутами Дмитрием Безруковым, Александром Жданом в Туймазы на финал межрегиональных соревнований среди команд ЮХЛ. Габаритами выделялся, работоспособностью. Но назад не катался никогда, вообще далеко не лучшее было у него катание», — вспоминает Валиуллин. Тогда Воронков стал третьим бомбардиром турнира, набрав 16 (7+9) очков в семи матчах.

«Поговорили с Рафиком Хабибулловичем (Якубов, генеральный менеджер клуба. — Прим. «СЭ» ), он сказал: «Давайте заниматься этим трансфером». После этого уже начали переговоры с директором «Ермака» Александром Быковым. У нас с Быковым сложились хорошие, доверительные отношения. И он сказал, что у нас есть так называемое право первой ночи: «Пока мы с вами не договоримся, я параллельно переговоры вести не буду». Потом уже поговорил с Димой, он сказал: «Я очень хочу в Казань». После этого вопрос был только в цене», — рассказывает Валиуллин.

Сам Дмитрий признается, что не слишком долго думал над предложением «Ак Барса»: « Мы знали, что на финал первенства России приехали скауты клубов КХЛ. После одного из матчей ко мне подошли скауты «Ак Барса». Мы поговорили, я узнал много интересного о клубе, базе, городе и понял, что это хороший вариант для продолжения карьеры. Долго ли думал? Нет. Это топ-клуб, серьезная организация. Поэтому согласился быстро ». Да и родители одобрили выбор сына: «Мама была очень рада за меня. Я ехал в хороший город».

«ЦСКА был заинтересован в Воронкове, разговаривал с «Ермаком». Но, видимо, не решались, мы их опередили. Заплатили в итоге 2 миллиона 200 тысяч рублей. «Да, продешевил я тогда», — сказал потом Быков. Хотя изначально «Ермак» просил 5 миллионов, а «Ак Барс» начинал торги с суммы в 1 миллион рублей», — вспоминает Валиуллин. Но могли ли тогда в Ангарске представить, что продают будущего игрока сборной России?

Дмитрий Воронков. Фото ХК «Ак Барс»

Казань

«Мы планировали его под «Ирбис» (МХЛ), у которого тогда были плохие результаты, плюс был небольшой провал по возрастам. И брали двух центров — Воронкова и Илью Сафонова (также сейчас играет за «Ак Барс». — Прим. «СЭ» ), — вспоминает Валиуллин. Вот только за молодежную команду Воронков толком и не поиграл, проведя в МХЛ только три матча. Тренировавший тогда «Барс» Айрат Кадейкин (сейчас — тренер по развитию) сказал, что готов сразу подпускать юниора к взрослому хоккею.

Год в ВХЛ закалил Воронкова — он впечатлял своей игрой на пятаке и не стеснялся рубиться с игроками намного старше него. «Он всегда умел слушать, делать правильные выводы, парень умный. Психологически устойчив, прислушивается. Простой, тихий, деньги и слава его не интересуют. Звездная болезнь — это не про него», — рассказывает про Воронкова руководитель селекционного отдела.

Уже в концовке первого сезона в Казани Воронков заслужил вызов в главную команду. Зинэтула Билялетдинов дал ему сыграть за «Ак Барс» всего 13 минут, но было понятно, что у Дмитрия все впереди. С приходом на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова Воронков стал основным игроком команды. « Я понимал, что мне нужно много работать для попадания в КХЛ. Очень рад, что всё так сложилось. Здесь большой вклад тренеров, они мне дали шанс, доверяют мне, подсказывают », — рассказывает сам хоккеист.

В этом сезоне заметно, как игрок прибавил в катании. «У него поменялась манера катания, мощь появилась. Видно, что Дима хорошо работает в зале — сила в ногах появилась. При этом он никогда не был медленным, хоть и корявое катание было», — объясняет Валиуллин. Да и по игре в обороне Воронков теперь один из лучших форвардов команды: по блокированным броскам (6) в плей-офф он занимает третье место среди нападающих «Ак Барса», а по силовым приемам (15) — второе.

Не сломила Воронкова и волна хейта после прошлогоднего молодежного чемпионата мира. Тогда два его удаления в финале против канадцев (3:4) привели к голам в ворота российской сборной, после чего Дмитрию в соцсетях сотни болельщиков начали отправлять гневные сообщения. Но психика молодого игрока справилась с этим — уже в декабре прошлого года он удачно дебютировал за национальную сборную России на Кубке Первого канала, набрав 3 (2+1) очка в трех матчах.