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Какое будущее ждет «Авангард»? Хартли уехал, бюджет урежут, звезды не спешат продлевать контракты

Игроки «Авангарда» не спешат подписывать новые контракты с клубом после вылета из Кубка Гагарина
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Авангарда» перед матчем.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

ЦСКА разобрался в первой игре полуфинальной серии со СКА точно в таком же стиле, в котором прошел «Локомотив» и «Динамо». Уверенность в себе, которая ни разу не переросла в самоуверенность, ровный хоккей, бережное отношение к моментам. Плюс всплеск в нужный момент, ставящий в тупик соперников. Пересмотрите гол Александра Попова. Все растерялись, что ветеран пошел в единоборство с Мэттом Робинсоном, выиграл его, отыгрался с Андреем Светлаковым и забил. На пресс-конференции главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг говорил о том, что подвела реализация, надо было забивать, моменты были. Конечно, когда заброшена лишь одна шайба, то можно сетовать на атаку. Но разве у хозяев были какие-то реальные шансы, чтобы добиться успеха? Иногда им удавалось долго владеть шайбой, заходить в зону соперника, но это ничего не значит. Недавно в МХЛ прошел выдающийся матч между «Стальными Лисами» и «Омскими Ястребами». Там, когда кто-то попадал в чужую зону, становилось действительно опасно, тогда можно было говорить о невезении. Но в Санкт-Петербурге не было ничего подобного. Что толку заходить в зону, если соперник тебя держит в углу и не дает нормально бросить?

СКА надо что-то делать с первым звеном. Лео Комаров не случайно играл в «Айлендерс» в третьей или четвертой линии, да и там не выдержал конкуренцию. Какой из него игрок первого звена? Если только на регулярный сезон в матче с клубами, которые борются за место в плей-офф. До понедельника в СКА надо срочно разобраться, как воспользоваться своими козырями в атаке. Хватит сидеть в окопах, состав команды не предназначен для этого. С нынешним стилем у ЦСКА не будет проблем.

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Переговоры

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поспешно уехал домой и все стало ясно — он не намерен возвращаться в Россию. Даже в ковидный сезон, когда клуб проиграл «Салавату Юлаеву», тренер оставался на стадионе, тогда он запланировал тренировочный сбор. Контракт ведь до 30 апреля. А тут чуть ли не из Магнитогорска домой отправился. И не вернется. Впрочем, это было ожидаемо. Правда, в клубе формально до сих пор рассчитывают на канадца, так как не хочется оставаться совсем уж «голыми» в межсезонье.

Но главный тренер — часть проблемы. Накануне прошла пресс-конференция генерального менеджера Алексея Волкова, который ничего не мог сказать о будущем. Александр Крылов с ним не встречался, неизвестно, какая концепция будет после возвращения в Омск. На каких хоккеистов стоит рассчитывать, а на каких нет?

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Забавная ситуация с нападающим Сергеем Толчинским. Во время сезона клуб поступил подло по отношению к нему, публично согласившись с решением тренеров сборной не брать форварда на Олимпиаду. Хоккеиста ругали в открытую, предъявляли какие-то претензии, хотя такие беседы проводятся исключительно в кабинетах без посторонних глаз. Сейчас же Волков удивляется, что Сергей отверг их последнее предложение. Толчинскому можно провести год за океаном, а потом вернуться в Россию неограниченно свободным агентом. Возможно, так и поступит, лишь бы не работать в «Авангарде».

Обречены переговоры с Кириллом Семеновым, он не хочет уезжать из Москвы по личным причинам. Трудно придется на встрече с Николаем Прохоркиным. Но главное выяснилось, что никто не знает, на какие деньги может рассчитывать клуб. Не исключено, что будет очень скромно по финансам.

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Выбор

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук оказался весьма разумным человеком. Недавно пошли слухи о том, что второй клуб из этой страны может попасть в КХЛ, а чиновник взял паузу, чтобы подумать. И накануне признался, что смысла во второй команде нет. Правда, о причинах можно поспорить. По мне так в Белоруссии просто не найдется игроков на две команды. Нет, можно, конечно, понабрать легионеров, создать клуб уровня АХЛ в стране, но по многим причинам это невозможно. В будущем сезоне с иностранцами будет туго, да и на это надо очень много денег, а их просто нет.

У министра другие объяснения. «Если проанализировать последние 10-15 лет, что мы выступаем, какие достижения в хоккее у нас есть? Вышли в первый раунд плей-офф, и все. Сборная три последних олимпийских цикла не отбирается на Олимпиаду. Проект не дает нам результата, которого мы ожидаем в течение этих лет», — сказал он.

Но ведь и в этом проблема минского «Динамо». Перед клубом всегда ставят взаимоисключающие задачи. Руководство и тренеры должны думать и об успешном выступлении в чемпионате, и о том, чтобы подготовить кандидатов в сборную. В итоге не получается ни того, ни другого. Министр наверняка это понимает, но по каким-то причинам вслух не говорит. Решение простое — надо снять одну задачу с динамовцев. Выбрать что-то одно, тогда будет толк. А второй клуб из Белоруссии в КХЛ точно не нужен, особенно в нынешних условиях. В местном чемпионате команды уровня ВХЛ, причем, они не будут фаворитами в борьбе за Кубок Петрова. Лучше подумать о правильной системе. Оставить минское «Динамо», заявить клубы в Высшую лигу и в МХЛ. Правда, все равно ничего хорошего не выйдет, если у главной команды будет две задачи.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Боб Хартли
0

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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