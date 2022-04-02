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Сегодня, 20:30

«Великий немой». 41-летний ветеран шокировал Петербург, а у ЦСКА девятая победа в плей-офф подряд!

СКА проиграл ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеисты ЦСКА поздравляют Александра Попова с заброшенной шайбой.
Фото ХК ЦСКА
В первом матче финала Западной конференции ЦСКА в гостях обыграл СКА (3:1) благодаря голу 41-летнего нападающего Александра Попова.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Соркин — 3 (Киселевич), 1:21 — 0:1. Кузьменко — 7 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 22:03 — 1:1. Попов — 2 (Светлаков), 56:36 — 1:2. Каменев — 3 (п.в.), 58:26 — 1:3.
Вратари: Юханссон (57:39 — 58:26, 59:11) — Федотов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (10+10+9) — 23 (6+9+8).
Судьи: Оленин, Юдаков.
2 апреля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

СКА сыграл хорошо. Почти идеально. Особенно на фоне того, что было в прошлой серии со «Спартаком». Даже этого оказалось недостаточно, чтобы нанести первое в плей-офф поражение ЦСКА. Москвичи продолжают удивлять идеальным с точки зрения достижения результата качеством игры. Местами скучно, зато надежно. Такого баланса нет ни у одного другого финалиста конференции.

Нельзя отрицать очевидного — очередной эпизод армейского противостояния в финале «Запада» воспринимается с такой же «радостью», как ноющий от боли зуб. Во вселенной, где существуют только руководство и болельщики этих клубов, думают иначе. Но для того чтобы серия с участием СКА и ЦСКА стала событием, которое можно приветствовать обеими руками, необходим эпичный сюжет. Желательно как в 2015-м, когда петербуржцы отыгрались со счета 0-3. На худой конец сойдут семь матчей с парой затяжных овертаймов и неожиданными поворотами. Если Москва и Санкт-Петербург продолжают задавать тренды в КХЛ, то хотелось, чтобы они были самыми современными и привлекательными.

Хозяева, в отличие от матчей со «Спартаком», решили удивить и с первых же секунд стали действовать очень активно, постаравшись лишить соперника шайбы. Шикарный темп и обилие силовых приемов делали игру зрелищной. Не хватало только острых ситуаций. На этом фоне гол ЦСКА воспринимался почти как чудо, хотя все прошло очень банально: дальний бросок, грамотная работа Попова на вражеском пятачке — лишенный полноценного обзора Юханссон среагировать на полет шайбы не сумел.

Ситуация вынуждала петербуржцев бежать вперед и делать что-то самим, а не ждать ошибки со стороны оппонентов. За время работы с командой Игорь Никитин, кажется, полностью перепрошил системные настройки в голове каждого игрока ЦСКА на годы вперед. Тактически москвичи, в состав которых после травмы вернулся опытнейший центрфорвард Андронов, действовали идеально. Даже новички, не заставшие прежнего тренера, быстро прониклись правильными установками.

Обвинить хоккеистов СКА в каких-то грехах рука не поднималась — настолько идеально защищались гости. С прямыми бросками Федотов уверенно справлялся, а его партнеры по команде делали все остальное и в своей зоне легко справлялись с любыми попытками соперника нарисовать что-то нестандартное. Даже усилий Гусева и Кузьменко оказалось на этом отрезке мало.

Второй период — это всегда шанс для команды, которая умеет атаковать позиционно, получить для себя преимущество за счет дальней скамейки и вымотать обороняющихся. СКА в данном компоненте привычно хорош (первое место в регулярном чемпионате и третье — в плей-офф). Сравнять счет петербуржцам удалось в прозаичной ситуации. Не по годам активный Попов еле заметно придержал Гусева, но военная хитрость со стороны ветерана была зафиксирована арбитрами. Кузьменко незаметно подкрался на пятачок и шикарно подставил клюшку под дальний бросок Лехтонена.

ЦСКА в текущем плей-офф демонстрировал сильнейшее качество — добавлял в нужный момент, чем ставил в тупик «Локомотив» и «Динамо». Сейчас москвичи включились не сразу, для начала попытавшись сбить порыв летящего на эмоциях СКА. Ближе к концу второго периода гостям все-таки удалось завладеть преимуществом и нагрузить Юханссона работой, но выпады петербуржцев выглядели опаснее. В первую очередь за счет второго звена, в котором роль солиста забрал себе Гусев. Его партнеры Воробьев и Моисеев как минимум не выпадали. Тогда как высокооплачиваемые лидеры ЦСКА, за исключением Окулова, были почти незаметны, а в центре внимания чаще всего оказывалось третье по ранжиру сочетание Попов — Светлаков — Соркин.

Сложно было ожидать, что ближе к концу основного времени ход игры изменится. Все те же плотная борьба на каждом квадратном метре льда и осторожность в каждом действии. Арбитры дали командам в третьем периоде по разу поиграть в большинстве, но решающим оказался совсем другой момент.

И снова центральной фигурой стал Попов, который в свой 41 год обставил всех молодых. Густая борода с проседью придавала ему суровый вид, и ветеран напоминал ушедшего в скит раскольника. Попов не общается с журналистами и считается «немым». Лично мне хочется назвать его «великим немым». Он разыграл отличную «двойку» со Светлаковым и принес ЦСКА девятую подряд победу в текущем плей-офф.

Александр Попов (хоккей)
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
2
1

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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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5.04
6.04
7.04
2.04 17:00
СКА – ЦСКА
 1 : 3
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