«Великий немой». 41-летний ветеран шокировал Петербург, а у ЦСКА девятая победа в плей-офф подряд!

В первом матче финала Западной конференции ЦСКА в гостях обыграл СКА (3:1) благодаря голу 41-летнего нападающего Александра Попова

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Соркин — 3 (Киселевич), 1:21 — 0:1. Кузьменко — 7 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 22:03 — 1:1. Попов — 2 (Светлаков), 56:36 — 1:2. Каменев — 3 (п.в.), 58:26 — 1:3.

Вратари: Юханссон (57:39 — 58:26, 59:11) — Федотов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (10+10+9) — 23 (6+9+8).

Судьи: Оленин, Юдаков.

2 апреля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

СКА сыграл хорошо. Почти идеально. Особенно на фоне того, что было в прошлой серии со «Спартаком». Даже этого оказалось недостаточно, чтобы нанести первое в плей-офф поражение ЦСКА. Москвичи продолжают удивлять идеальным с точки зрения достижения результата качеством игры. Местами скучно, зато надежно. Такого баланса нет ни у одного другого финалиста конференции.

Нельзя отрицать очевидного — очередной эпизод армейского противостояния в финале «Запада» воспринимается с такой же «радостью», как ноющий от боли зуб. Во вселенной, где существуют только руководство и болельщики этих клубов, думают иначе. Но для того чтобы серия с участием СКА и ЦСКА стала событием, которое можно приветствовать обеими руками, необходим эпичный сюжет. Желательно как в 2015-м, когда петербуржцы отыгрались со счета 0-3. На худой конец сойдут семь матчей с парой затяжных овертаймов и неожиданными поворотами. Если Москва и Санкт-Петербург продолжают задавать тренды в КХЛ, то хотелось, чтобы они были самыми современными и привлекательными.

Хозяева, в отличие от матчей со «Спартаком», решили удивить и с первых же секунд стали действовать очень активно, постаравшись лишить соперника шайбы. Шикарный темп и обилие силовых приемов делали игру зрелищной. Не хватало только острых ситуаций. На этом фоне гол ЦСКА воспринимался почти как чудо, хотя все прошло очень банально: дальний бросок, грамотная работа Попова на вражеском пятачке — лишенный полноценного обзора Юханссон среагировать на полет шайбы не сумел.

Ситуация вынуждала петербуржцев бежать вперед и делать что-то самим, а не ждать ошибки со стороны оппонентов. За время работы с командой Игорь Никитин, кажется, полностью перепрошил системные настройки в голове каждого игрока ЦСКА на годы вперед. Тактически москвичи, в состав которых после травмы вернулся опытнейший центрфорвард Андронов, действовали идеально. Даже новички, не заставшие прежнего тренера, быстро прониклись правильными установками.

Обвинить хоккеистов СКА в каких-то грехах рука не поднималась — настолько идеально защищались гости. С прямыми бросками Федотов уверенно справлялся, а его партнеры по команде делали все остальное и в своей зоне легко справлялись с любыми попытками соперника нарисовать что-то нестандартное. Даже усилий Гусева и Кузьменко оказалось на этом отрезке мало.

Второй период — это всегда шанс для команды, которая умеет атаковать позиционно, получить для себя преимущество за счет дальней скамейки и вымотать обороняющихся. СКА в данном компоненте привычно хорош (первое место в регулярном чемпионате и третье — в плей-офф). Сравнять счет петербуржцам удалось в прозаичной ситуации. Не по годам активный Попов еле заметно придержал Гусева, но военная хитрость со стороны ветерана была зафиксирована арбитрами. Кузьменко незаметно подкрался на пятачок и шикарно подставил клюшку под дальний бросок Лехтонена.

ЦСКА в текущем плей-офф демонстрировал сильнейшее качество — добавлял в нужный момент, чем ставил в тупик «Локомотив» и «Динамо». Сейчас москвичи включились не сразу, для начала попытавшись сбить порыв летящего на эмоциях СКА. Ближе к концу второго периода гостям все-таки удалось завладеть преимуществом и нагрузить Юханссона работой, но выпады петербуржцев выглядели опаснее. В первую очередь за счет второго звена, в котором роль солиста забрал себе Гусев. Его партнеры Воробьев и Моисеев как минимум не выпадали. Тогда как высокооплачиваемые лидеры ЦСКА, за исключением Окулова, были почти незаметны, а в центре внимания чаще всего оказывалось третье по ранжиру сочетание Попов — Светлаков — Соркин.

Сложно было ожидать, что ближе к концу основного времени ход игры изменится. Все те же плотная борьба на каждом квадратном метре льда и осторожность в каждом действии. Арбитры дали командам в третьем периоде по разу поиграть в большинстве, но решающим оказался совсем другой момент.

И снова центральной фигурой стал Попов, который в свой 41 год обставил всех молодых. Густая борода с проседью придавала ему суровый вид, и ветеран напоминал ушедшего в скит раскольника. Попов не общается с журналистами и считается «немым». Лично мне хочется назвать его «великим немым». Он разыграл отличную «двойку» со Светлаковым и принес ЦСКА девятую подряд победу в текущем плей-офф.