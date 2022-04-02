«Великий немой». 41-летний ветеран шокировал Петербург, а у ЦСКА девятая победа в плей-офф подряд!
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Запад. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Соркин — 3 (Киселевич), 1:21 — 0:1. Кузьменко — 7 (бол., Лехтонен, Бурдасов), 22:03 — 1:1. Попов — 2 (Светлаков), 56:36 — 1:2. Каменев — 3 (п.в.), 58:26 — 1:3.
Вратари: Юханссон (57:39 — 58:26, 59:11) — Федотов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (10+10+9) — 23 (6+9+8).
Судьи: Оленин, Юдаков.
2 апреля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
СКА сыграл хорошо. Почти идеально. Особенно на фоне того, что было в прошлой серии со «Спартаком». Даже этого оказалось недостаточно, чтобы нанести первое в плей-офф поражение ЦСКА. Москвичи продолжают удивлять идеальным с точки зрения достижения результата качеством игры. Местами скучно, зато надежно. Такого баланса нет ни у одного другого финалиста конференции.
Нельзя отрицать очевидного — очередной эпизод армейского противостояния в финале «Запада» воспринимается с такой же «радостью», как ноющий от боли зуб. Во вселенной, где существуют только руководство и болельщики этих клубов, думают иначе. Но для того чтобы серия с участием СКА и ЦСКА стала событием, которое можно приветствовать обеими руками, необходим эпичный сюжет. Желательно как в 2015-м, когда петербуржцы отыгрались со счета 0-3. На худой конец сойдут семь матчей с парой затяжных овертаймов и неожиданными поворотами. Если Москва и Санкт-Петербург продолжают задавать тренды в КХЛ, то хотелось, чтобы они были самыми современными и привлекательными.
Хозяева, в отличие от матчей со «Спартаком», решили удивить и с первых же секунд стали действовать очень активно, постаравшись лишить соперника шайбы. Шикарный темп и обилие силовых приемов делали игру зрелищной. Не хватало только острых ситуаций. На этом фоне гол ЦСКА воспринимался почти как чудо, хотя все прошло очень банально: дальний бросок, грамотная работа Попова на вражеском пятачке — лишенный полноценного обзора Юханссон среагировать на полет шайбы не сумел.
Ситуация вынуждала петербуржцев бежать вперед и делать что-то самим, а не ждать ошибки со стороны оппонентов. За время работы с командой Игорь Никитин, кажется, полностью перепрошил системные настройки в голове каждого игрока ЦСКА на годы вперед. Тактически москвичи, в состав которых после травмы вернулся опытнейший центрфорвард Андронов, действовали идеально. Даже новички, не заставшие прежнего тренера, быстро прониклись правильными установками.
Обвинить хоккеистов СКА в каких-то грехах рука не поднималась — настолько идеально защищались гости. С прямыми бросками Федотов уверенно справлялся, а его партнеры по команде делали все остальное и в своей зоне легко справлялись с любыми попытками соперника нарисовать что-то нестандартное. Даже усилий Гусева и Кузьменко оказалось на этом отрезке мало.
Второй период — это всегда шанс для команды, которая умеет атаковать позиционно, получить для себя преимущество за счет дальней скамейки и вымотать обороняющихся. СКА в данном компоненте привычно хорош (первое место в регулярном чемпионате и третье — в плей-офф). Сравнять счет петербуржцам удалось в прозаичной ситуации. Не по годам активный Попов еле заметно придержал Гусева, но военная хитрость со стороны ветерана была зафиксирована арбитрами. Кузьменко незаметно подкрался на пятачок и шикарно подставил клюшку под дальний бросок Лехтонена.
ЦСКА в текущем плей-офф демонстрировал сильнейшее качество — добавлял в нужный момент, чем ставил в тупик «Локомотив» и «Динамо». Сейчас москвичи включились не сразу, для начала попытавшись сбить порыв летящего на эмоциях СКА. Ближе к концу второго периода гостям все-таки удалось завладеть преимуществом и нагрузить Юханссона работой, но выпады петербуржцев выглядели опаснее. В первую очередь за счет второго звена, в котором роль солиста забрал себе Гусев. Его партнеры Воробьев и Моисеев как минимум не выпадали. Тогда как высокооплачиваемые лидеры ЦСКА, за исключением Окулова, были почти незаметны, а в центре внимания чаще всего оказывалось третье по ранжиру сочетание Попов — Светлаков — Соркин.
Сложно было ожидать, что ближе к концу основного времени ход игры изменится. Все те же плотная борьба на каждом квадратном метре льда и осторожность в каждом действии. Арбитры дали командам в третьем периоде по разу поиграть в большинстве, но решающим оказался совсем другой момент.
И снова центральной фигурой стал Попов, который в свой 41 год обставил всех молодых. Густая борода с проседью придавала ему суровый вид, и ветеран напоминал ушедшего в скит раскольника. Попов не общается с журналистами и считается «немым». Лично мне хочется назвать его «великим немым». Он разыграл отличную «двойку» со Светлаковым и принес ЦСКА девятую подряд победу в текущем плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|2.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|1 : 3