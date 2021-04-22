Нелепая ошибка вратаря сломила «Авангард». Но у него еще есть шансы перевернуть серию

ЦСКА вышел вперед в финале Кубка Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина

Финал. Третий матч

«Авангард» — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Буше — 7 (Каски, Найт), 12:38 — 1:0. Окулов — 6 (Попов, Шалунов), 18:36 — 1:1. Шалунов — 12 (Окулов, Робинсон), 48:53 — 1:2. Вратари: Грубец (58:09) — Юханссон. Штраф: 4 — 8. Броски: 25 (10+9+6) — 28 (11+12+5). Судьи: Беляев, Гофман. 22 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2399 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Третий матч при равном счете в серии редко становится определяющим событием финала. У обеих команд при любом исходе остается и право на ошибку, и возможности что-то поменять в игре, произвести какие-то перестановки в составе. Нынешний «Авангард» умеет строго действовать в систему, но до армейских «роботов» им по безупречности далеко. Боб Хартли при этом умеет грамотно дирижировать эмоциями своих игроков не в ущерб результату. Для того чтобы сохранять шансы на титул, «ястребам» недостаточно работать от и до. Превзойти непрошибаемого соперника можно только в каких-то деталях, в реализации большинства, за счет всплеска отдельных хоккеистов. Подзарядку в виде положительных эмоций на этой стадии приносят только победы.

Успех в первом матче финала можно отнести на счет хорошего тонуса и длительной паузы между играми двух раундов у армейцев. В этой ситуации второе поражение подряд могло бы пошатнуть «Авангард» психологически. Гости сразу после стартового вбрасывания стали демонстрировать то, что делали в прошлых матчах: давление, высокие скорости, нацеленность на чужие ворота.

Не пропустить в условиях «бури и натиска» со стороны соперника — уже неплохо. Забросить самому — и вовсе идеальный план. Найт в фирменном для любого североамериканца стиле активно поработал на пятачке ЦСКА, и Буше добил шайбу в сетку. Болельщики «Авангарда» под влиянием эмоций один за другим становятся сторонникам теории заговора. Якобы их любимую команду убивают так же безжалостно, как враги кололи кинжалами в античные времена Юлия Цезаря. В третьей игре ничем подобным и близко не пахло. Ситуация с голом была «50 на 50», но после короткого совещания с «военной комнатой» арбитры сделали выбор в пользу атаки.

Способность правильно реагировать на неблагоприятные обстоятельства — признак высококлассной команды. Игроки ЦСКА и бровью не повели. Снова, как уже не раз в нынешнем плей-офф, своевременно включилось звено Шалунова. В прошлой встрече москвичи лишились Мамина, повредившего ногу. Заменивший его 40-летний Попов добавил тройке еще больше интеллекта и тонкости. Голевая комбинация в целом и финальная передача ветерана между ног за спину в частности — все это тянуло на хоккейного «Оскара». У Грубеца не было шансов спасти «Авангард» после броска Шалунова в упор.

Попов пять лет назад был выставлен из Омска прежним президентом клуба Владимиром Шалаевым. Тогда это решение казалось спорным лишь из-за заслуг нападающего перед родной командой. Казалось, игрок уже доживает свой хоккейный век. Но в ЦСКА Попов продлил себе карьеру, смирившись с тем, что его отправляют на вторые роли. Огромный опыт, который нужен в раздевалке и на льду, армейцам сильно пригодился. Во всяком случае, его партнеры, которые в отличие от самого форварда не боятся общаться со СМИ, каждый раз расписывают пользу от ветерана в самом комплементарном тоне.

Убийственные специальные бригады «Авангарда» во втором периоде, когда соперник обречен обороняться вдалеке от своей скамейки, трижды получали шансы в большинстве склонить матч в свою пользу. Армейцы сдюжили. Сложно было отделаться от мысли, что эти минуты стали ключевыми не только в этой игре, но и во всей серии. «Ястребы» наверняка с такой точкой зрения не согласятся. Шансы на спасение у них остаются. Вот только транжирить роскошные шансы в финале сравни самоубийству. И что теперь пенять на несчастливое стечение обстоятельств в момент, когда Шалунов сделал дубль. Грубец споткнулся на перемещении, потерял равновесие и нелепо плюхнулся на лед, тщетно пытаясь выловить шайбу. Ударное звено ЦСКА в плей-офф остановить не может ни один соперник. Шалунов забил седьмой победный гол в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Фантастика! Идущий вторым по данному показателю форвард «Ак Барса» Станислав Галиев сделал это лишь трижды.