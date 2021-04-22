Еще один российский вратарь собрался за океан. Есть ли у него шанс в «Тампе» за спиной Василевского?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Развод

Нападающий Владимир Ткачев покинет СКА. Правда, его агент утверждает, что хоккеист собирается за океан, но будет странно, если это действительно случится. Что ему там делать? Понятно, что у каждого форварда своя судьба, бывают сюрпризы, надо знать хотя бы будущий клуб Владимира, чтобы оценивать его реальные шансы. И все-таки кажется, что ему там грозит судьба Александра Барабанова, который даже после обмена в «Сан-Хосе» сидит в АХЛ. А уж Барабанов покрепче, побыстрей, чем Владимир. Но очевидно, что форварду нужно уходить из СКА. И честно говоря, совершенно непонятно, почему у Ткачева возникли проблемы при Валерии Брагине.

Проблемы у Владимира начались с самого начала сезона — в том смысле, что его легко могли отправить в запас после среднего матча. Постоянная смена партнеров, сокращение игрового времени — все это не прибавляло уверенности в действиях. При этом в матчах, когда его не дергали, все было прекрасно. В середине сезона стало известно, что Владимиром очень недовольны, а ближе к концу регулярного чемпионата от былого Ткачева и вовсе ничего не осталось. В последних 20 встречах гладкого турнира он семь раз оставался в запасе, а в остальных не забросил ни одной шайбы.

Впрочем, вряд ли расставание пройдет безболезненно. Контракт у Владимира действует еще год, для СКА нет никакого смысла расставаться с Ткачевым, в конце концов, его можно обменять. Но в Санкт-Петербурге могут и оставить нападающего. В клубе любят сюрпризы, вдруг в следующем чемпионате на Владимира рассчитывают.

Итоги

В Казани состоялась итоговая пресс-конференция руководства «Ак Барса» и главного тренера команды. Напомним КХЛ, что заставлять клубы общаться с журналистами до 30 апреля — пустая трата времени. Генеральный менеджер Рафик Якубов неоднократно подчеркивал, что до этого дня действуют контракты и «со всеми ведутся переговоры».

Но любопытные вещи мы тем не менее услышали. Например, в лиге уже практически узаконена аренда, но самое смешное, что правила нигде не обсуждаются. А ведь это настоящий провал президента КХЛ Алексея Морозова. Аренда — это признание, что клубами в лиге управляют посторонние, которым разрешат прикрывать свой непрофессионализм.

Взять тот же «Ак Барс». Зачем-то хотят забрать у «Северстали» защитника Кирилла Адамчука, который провел свой первый удачный год в КХЛ. Он был в системе казанского клуба, не впечатлил, а теперь ему снова создают проблемы. «Мы будем решать его судьбу, — говорит Якубов. — Либо он останется в команде, либо вернем в аренду». Этак любой может стать менеджером клуба. В Череповец же уедет Иван Емец. Очень техничный парень, который в ином клубе бы и раскрылся. «Ак Барсу» он не подходит по многим параметрам, однако отказываться от игрока страшно. Вдруг заиграет, а потом с руководства спросят. Но больше всего поразило то, что Дмитрий Квартальнов стал видеть везде заговоры против него и клуба и всерьез рассказывает об этом. Говорят, что тренеру предложили новый контракт, но после таких заявлений стоит задуматься, а не пора ли ему на покой.

Отъезд

В ближайшее время в Америку уедет еще один хоккеист — вратарь Амир Мифтахов, задрафтованный «Тампой». Голкипера понять можно. В «Ак Барсе» есть Тимур Билялов, в любом случае будет иностранец, в которого будут верить. Сидеть и ждать на позиции третьего номера, выступая в Высшей лиге, — плохо. В нынешнем сезоне Амир провел всего 26 матчей, в таком возрасте это большая проблема. Понятно и то, что «Ак Барс» хоккеиста никуда не отпустит в России, хотя было бы интересно посмотреть на Мифтахова в каком-нибудь «Адмирале», «Амуре» или даже рижском «Динамо». В свое время Билялов тоже помотался по стране, прежде чем вернуться в «Ак Барс». А сейчас есть хорошая возможность.

В системе «Тампы» за спиной Андрея Василевского никого сильного нет, у клуба постоянные проблемы с голкиперами, и на первый взгляд Мифтахов имеет все шансы стать бэкапом российского вратаря. Какой действительно Мифтахов вратарь, мы толком и не знаем. В этом сезоне в КХЛ ему стыдиться нечего. Он, конечно, стал участником неприятного матча в Хабаровске, когда «Ак Барс» был бит 1:7, но там была вина главного тренера. В этом сезоне у него семь матчей, два поражения, одно в Хабаровске (его выводим за скобки), а второе в Казахстане, где «Ак Барс» проиграл 0:1 в овертайме. А в высшей лиге статистика совершенно другая — семь поражений в 17 матчах. И были игры, когда он откровенно не спасал. Может быть, еще и потому, что Мифтахов постоянно выбивался из игрового ритма.