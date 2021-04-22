Еще один российский вратарь собрался за океан. Есть ли у него шанс в «Тампе» за спиной Василевского?
Развод
Нападающий Владимир Ткачев покинет СКА. Правда, его агент утверждает, что хоккеист собирается за океан, но будет странно, если это действительно случится. Что ему там делать? Понятно, что у каждого форварда своя судьба, бывают сюрпризы, надо знать хотя бы будущий клуб Владимира, чтобы оценивать его реальные шансы. И все-таки кажется, что ему там грозит судьба Александра Барабанова, который даже после обмена в «Сан-Хосе» сидит в АХЛ. А уж Барабанов покрепче, побыстрей, чем Владимир. Но очевидно, что форварду нужно уходить из СКА. И честно говоря, совершенно непонятно, почему у Ткачева возникли проблемы при Валерии Брагине.
Проблемы у Владимира начались с самого начала сезона — в том смысле, что его легко могли отправить в запас после среднего матча. Постоянная смена партнеров, сокращение игрового времени — все это не прибавляло уверенности в действиях. При этом в матчах, когда его не дергали, все было прекрасно. В середине сезона стало известно, что Владимиром очень недовольны, а ближе к концу регулярного чемпионата от былого Ткачева и вовсе ничего не осталось. В последних 20 встречах гладкого турнира он семь раз оставался в запасе, а в остальных не забросил ни одной шайбы.
Впрочем, вряд ли расставание пройдет безболезненно. Контракт у Владимира действует еще год, для СКА нет никакого смысла расставаться с Ткачевым, в конце концов, его можно обменять. Но в Санкт-Петербурге могут и оставить нападающего. В клубе любят сюрпризы, вдруг в следующем чемпионате на Владимира рассчитывают.
Итоги
В Казани состоялась итоговая пресс-конференция руководства «Ак Барса» и главного тренера команды. Напомним КХЛ, что заставлять клубы общаться с журналистами до 30 апреля — пустая трата времени. Генеральный менеджер Рафик Якубов неоднократно подчеркивал, что до этого дня действуют контракты и «со всеми ведутся переговоры».
Но любопытные вещи мы тем не менее услышали. Например, в лиге уже практически узаконена аренда, но самое смешное, что правила нигде не обсуждаются. А ведь это настоящий провал президента КХЛ Алексея Морозова. Аренда — это признание, что клубами в лиге управляют посторонние, которым разрешат прикрывать свой непрофессионализм.
Взять тот же «Ак Барс». Зачем-то хотят забрать у «Северстали» защитника Кирилла Адамчука, который провел свой первый удачный год в КХЛ. Он был в системе казанского клуба, не впечатлил, а теперь ему снова создают проблемы. «Мы будем решать его судьбу, — говорит Якубов. — Либо он останется в команде, либо вернем в аренду». Этак любой может стать менеджером клуба. В Череповец же уедет Иван Емец. Очень техничный парень, который в ином клубе бы и раскрылся. «Ак Барсу» он не подходит по многим параметрам, однако отказываться от игрока страшно. Вдруг заиграет, а потом с руководства спросят. Но больше всего поразило то, что Дмитрий Квартальнов стал видеть везде заговоры против него и клуба и всерьез рассказывает об этом. Говорят, что тренеру предложили новый контракт, но после таких заявлений стоит задуматься, а не пора ли ему на покой.
Отъезд
В ближайшее время в Америку уедет еще один хоккеист — вратарь Амир Мифтахов, задрафтованный «Тампой». Голкипера понять можно. В «Ак Барсе» есть Тимур Билялов, в любом случае будет иностранец, в которого будут верить. Сидеть и ждать на позиции третьего номера, выступая в Высшей лиге, — плохо. В нынешнем сезоне Амир провел всего 26 матчей, в таком возрасте это большая проблема. Понятно и то, что «Ак Барс» хоккеиста никуда не отпустит в России, хотя было бы интересно посмотреть на Мифтахова в каком-нибудь «Адмирале», «Амуре» или даже рижском «Динамо». В свое время Билялов тоже помотался по стране, прежде чем вернуться в «Ак Барс». А сейчас есть хорошая возможность.
В системе «Тампы» за спиной Андрея Василевского никого сильного нет, у клуба постоянные проблемы с голкиперами, и на первый взгляд Мифтахов имеет все шансы стать бэкапом российского вратаря. Какой действительно Мифтахов вратарь, мы толком и не знаем. В этом сезоне в КХЛ ему стыдиться нечего. Он, конечно, стал участником неприятного матча в Хабаровске, когда «Ак Барс» был бит 1:7, но там была вина главного тренера. В этом сезоне у него семь матчей, два поражения, одно в Хабаровске (его выводим за скобки), а второе в Казахстане, где «Ак Барс» проиграл 0:1 в овертайме. А в высшей лиге статистика совершенно другая — семь поражений в 17 матчах. И были игры, когда он откровенно не спасал. Может быть, еще и потому, что Мифтахов постоянно выбивался из игрового ритма.
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