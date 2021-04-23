Возвращение «Адмирала» в КХЛ: бюджет, перспективы, состав, стратегия

Пока у клуба есть только руководство и тренер.

1 мая в КХЛ открывается трансферное окно, но селекцией команды начинают заниматься задолго до этой даты. Скауты отслеживают хоккеистов, главный тренер высказывает пожелания о новичках, менеджеры налаживают контакты с агентами. В необычном формате пройдет комплектование «Адмирала», который возвращается в КХЛ со следующего сезона. Руководству клуба предстоит собирать команду с нуля. Задача непростая, учитывая, что и раньше клуб не шиковал, а год назад он и вовсе вышел из состава КХЛ из-за перераспределения бюджетного финансирования.

Жертва коронавируса

Накрывшая планету весной 2020 года пандемия коронавируса не обошла стороной российский спорт. То, что соревнования поставили на паузу, — еще полбеды. Вирус ударил по финансированию некоторых команд, поставив их в положение локдауна. Одними из первых пострадали профессиональные клубы Дальнего Востока. Футбольный «Луч», выступавший с 2006 по 2008 год в премьер-лиге, потерял профессиональный статус и перешел в третий (любительский) дивизион. Изменения коснулись баскетбольного «Спартака-Приморье» и волейбольной «Приморочки». Сильнее остальных пострадал «Адмирал» — клуб потерял прописку в КХЛ и был вынужден пропустить сезон-2020/21.

Сэкономленные на профессиональном спорте деньги перенаправили в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Зарплатный бюджет «Адмирала» едва превышал «пол» (315 млн), но при поддержке всех спонсоров не получилось собрать и эту сумму. Отказ от участия дальневосточного клуба в сезоне шокировал КХЛ. Ведь финансирование «Адмирала» было подтверждено тремя источниками, большая часть которых отводилась краевому бюджету. А подтверждение финансирования из региональной казны — поэтапный процесс, состоящий из трех чтений Заксобрания Приморья.

Официально бюджет края приняли 18 декабря 2019 года — то есть с этой даты у руководства «Адмирала» появилась уверенность в денежных притоках на сезон-2020/21. Самое интересное, что клуб утвердил нового тренера — им назначили Леонида Тамбиева. Информация про трансферную политику не поступала, но брать паузу команда точно не собиралась. Неожиданное, но продиктованное экстренным положением в стране решение властей Приморья спутало планы клуба, и Владивосток на год остался без большого хоккея.

Условия КХЛ

31 марта совет директоров КХЛ внес «Адмирал» в состав участников нового сезона. Всего-то им нужно выполнить одно условие. До 31 июля 2021 года клуб обязан закрыть задолженности перед хоккеистами и тренерами аж за сезон-2017/18, когда финансами заведовал Ильдар Мухометов. Дальневосточники рассчитались с большей частью обязательств, но часть долгов еще остается непогашенной. Президент лиги Алексей Морозов отмечал, что долги «Адмирала» на 2017 год составили 146 млн рублей, а сейчас — 56 млн рублей. Все упирается в желание нынешних спонсоров закрывать обязательства бывшего руководства и другого юридического лица.

Информация о возвращении «Адмирала» в КХЛ появилась еще в конце декабря 2020 года. Тогда министр спорта Приморского края Жан Кузнецов заявил, что в региональном бюджете уже зарезервированы средства для финансирования команды. Однако интересы «Адмирала» лоббировали не только местные власти, но и авторитетные в хоккейных кругах лица. Вячеслав Фетисов — один из инициаторов создания команды в 2013 году — обсуждал вопрос возвращения дальневосточного клуба в КХЛ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Покровительство одного из первых лиц федеральной власти добавило уверенности болельщикам, что «Адмирал» воскреснет в новом сезоне.

— Я благодарен Саше Могильному и Саше Филиппенко, которые из ничего создали интерес, влюбили народ в команду, — говорил Фетисов в интервью РБК-Спорт. — Я никогда не забуду, когда люди на хоккей наряжались в костюмы и вечерние платья и поддерживали свою команду. Бесконечная им благодарность: идея была моя, но воплощение ее в жизнь — это колоссальный труд этих двух ребят. Они одни из лучших профессионалов в нашем хоккее, и они смогли поднять интерес на небывалый уровень.

Я понимаю, что с их уходом все стало деградировать, пришло к тому, что «Адмирал» пришлось исключить из КХЛ, и я благодарен премьер-министру Мишустину, что во время своей рабочей поездки он эту тему поднял, — продолжил Вячеслав Александрович. — Михаил Владимирович сам в хоккей играет, понимает важность Дальнего Востока для страны. Он дал соответствующее указание, чтобы команду вернуть. Мы благодарны премьеру за возвращение клуба в КХЛ.

Генеральный директор — мастер спорта по тхэквондо

Пока на официальном сайте «Адмирала» в разделе «Руководство» значится только один человек — генеральный директор Алексей Ан. Импонирует то, что деятельность управленца непосредственно связана со спортом. В детстве Ан занимался хоккеем, затем переключился на тхэквондо — получил черный пояс и звание мастера спорта. Алексей Андреевич тренировал и играл в любительской команде СКА (никаких намеков и аналогий) из Ночной лиги. За три сезона — с 2017-го по 2021-й (по официальной статистике с сайта НХЛ) — нападающий провел 28 матчей, забросил 10 шайб и отдал 10 передач.

В 2012 году Алексей Андреевич стал одним из основателей хоккейного клуба «Сахалин», а спустя четыре года — возглавил ПСК «Сахалин», в состав которого также вошли футбольная и волейбольная команды. Выстроенная Аном структура оценивалась эффективно. Хоккеисты дважды выиграли Азиатскую лигу, волейболистки трижды брали Кубок Сибири и Дальнего Востока, футболисты дважды побеждали в зоне «Восток» в ПФЛ.

Во время работы Ана в «Сахалине» регионом руководил Олег Кожемяко, нынешний губернатор Приморья. Экс-сахалинский тандем управленцев и будет курировать дела возрожденного «Адмирала» — Олег Николаевич получил пост директора хоккейного клуба. Неудивительно, что тренером назначили Сергея Вострикова, знакомого Ану и Кожемяко по «Сахалину», где он руководил командой последние два сезона в Азиатской лиге.

Для многих Востриков — неизвестная или давно забытая личность. Игровую карьеру он завершил в 2004 году в пермском «Молоте». Два сезона Сергей Леонтьевич отработал помощником в «Ладе». Собственно, дальше «вышки» Востриков-тренер не пробился. С 2015 по 2017 год он возглавлял «Молот», но больших успехов не добился. Клуб лишь однажды вышел в плей-офф и благополучно вылетел в первом раунде. К компетенциям Вострикова возникают обоснованные вопросы, но если учесть финансирование клуба, локальные задачи и ставку на местную молодежь, его кандидатура вписывается в общую парадигму.

Селекция и перспективы

Пока трансферная политика владивостокцев покрыта мраком. Агенты, интересующиеся будущим для своих клиентов, не получают конкретных ответов по перспективам команды. Видимо, в «Адмирале» пока и сами не уверены, к какой дате будут выплачены все долги. Да и очень уж странный срок определила лига для финансового оздоровления клуба. Как договариваться с хоккеистами, если нет точной гарантии, что команда войдет в сезон?

Хорошо, предположим, клуб найдет средства для возврата долгов. Но ведь возможен и неблагоприятный сценарий. «Адмирал» начнет подписывать игроков (а делать это можно и нужно уже с 1 мая), а требуемая сумма не окажется в распоряжении руководства. И что тогда делать лиге? Помню, как КХЛ не снимала с турнира «Салават Юлаев» и ЦСКА с долгами по налогу на роскошь за сезон-2019/20. Не уверен, что лига и на этот раз решится на радикальные меры. Скорее всего, «Адмирал» получит очередные льготы и поблажки, что позволит войти в сезон, не покрыв старые обязательства.

Сложно представить, за счет чего рассчитавшийся с долгами «Адмирал» с минимальным бюджетом и неразвитой детской школой может претендовать на выход в плей-офф. Раскошелиться на опытных игроков на Дальнем Востоке не смогут — придется довольствоваться хоккеистами из «вышки» и выпускниками МХЛ. Как рассказал в интервью проекту «Соловьев Live» Алексей Ан, уже подписано соглашение с компанией Fesco, которая выступит спонсором клуба. Подтверждено финансирование на 600 млн рублей. Часть средств клуб получит из краевого бюджета. Но названная Аном сумма — общий фонд команды, в который входят транспортные расходы, затраты на экипировку, персонал, проживание и, разумеется, зарплаты хоккеистов. Судя по всему, для «Адмирала» будет счастьем, если команда впишется в «пол» зарплат — 315 млн рублей.