После победы с «Магниткой» в Кубке Гагарина можно с уверенностью говорить: Андрей Разин — тренер на годы.

В Андрея Разина как большого тренера позавчера верила, кажется, только супруга Татьяна. О чем информировала всех нас через социальные сети.

«Вчера» что-то изменилось — тренер Разин, работая в «Северстали», не просто выжимал из нее максимум. Просматривались штришки, говорившие о нем как о тренере чуть больше — за Разина горой была его команда. Ребята любили Андрея Владимировича. Этого не скрыть.

Кто-то говорит сегодня про Анчелотти: «Только он способен заставить миллионеров грызть землю».

Посмотрите на Разина. Посмотрите на его нынешнюю команду — где тоже миллионеры.

Как эта команда убивается на льду! Как отыскивает силы, когда, казалось бы, только стоять да отбрасываться — как в третьем матче финала? За бонусы так не бьются.

Ну чем Разин не Анчелотти?

Понятно, что все это фантазии, но мне кажется, его команда, дойдя до раздевалки, просто валится на пол от усталости. Возможно, кого-то тошнит. Это ж надо — не уступить «Локомотиву» в движении!

Все это до сих пор не укладывается у меня в голове. Я был уверен, что Ярославль катком пройдет по «Магнитке». Как по всем остальным. Да еще и успев передохнуть перед главными матчами.

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Хоккеисты «Металлурга» качают на руках главного тренера команды Андрея Разина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы как-то встретились с Разиным — и говорили долго-долго. Мне показалось, Андрей — отличный тренер. Тогдашние результаты все это подтверждали постольку-поскольку — поэтому говорили мы больше о чемпионском прошлом. Но стоило завести разговор о хоккее в чистом виде, Разин раскладывал как никто. Будто в шахматы играл. Что особенно подкупало — в нас, корреспондентах, видел равных. Не сомневался, что все поймем.

Время спустя даже веселый человек Роман Людучин, вызывавший Разина на бой, перед моим диктофоном высказался в интересном направлении.

— Тренер-то Разин хороший? — спросил я. Предполагая, каким будет ответ. Учитывая обстоятельства их расставания.

Но Людучин вдруг произнес:

— Из тех, с кем я работал, — один из топчиков! Мне подходит его мышление. Я бил не по тренеру — а по человеку!

— Спасибо. Теперь все разъяснилось, — сник я.

— К тренеру Разину у меня вопросов нет. Да, было какое-то недопонимание. Видел — я ему интересен. Меня как игрока уважает, ценит. Но что-то Разину мешает относиться ко мне, как к остальным хоккеистам, которым он доверяет. Будто я достоин исключительно тумаков!

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Фото ХК «Металлург»

...Лично я очень рад, что такой тренер добрался до самых вершин — а не увяз в той самой заднице, про которую толковал на недавней пресс-конференции.

Весь финал давал понять — даже в таких матчах есть место душевной свежести. Необязательно лишь играть желваками и ронять тяжелые как гири слова.

Со времен михалевской «Северстали», бардинского «Авангарда», «Магнитки» Геннадия Величкина не было в финалах таких задорных людей. Ну, пожалуй, таким же раскрепощенным, обходительным был Ржига, доигравшийся до финальной серии со своим «Атлантом». Все!

Разин кайфовал, играя в финале. Веселился. Заражал настроением всех нас. Это Разин пускал корреспондентов в раздевалку — предупреждая: риск на вас. Можете попасть под силовой прием.

Его пресс-конференции стали таким же событием, как заброшенные шайбы. К концу матчей корреспонденты оживают — что-то будет!

Иногда кажется, сегодняшний Разин запросто может скинуть пиджачок — и снова кинуться на кого-то в рукопашную. Как когда-то на тренера Ждахина. Как говорится, «можем повторить».

Хорошо, что в финале обошлось без этого. Тем более Никитин — бывший защитник, его силовыми не удивить. Да и Юшкевич в этом смысле красавец, в НХЛ кидался даже на тафгаев. Но Разин мог. Он раскованный.

Я искренне переживал за Никитина, за любимый Ярославль, разваливающийся вдруг в финале, за вратаря Исаева, которому глупую шайбу будут припоминать до конца карьеры, как вратарю Тортунову, — но радость за Разина заслоняет все.

Какая ж странная эта «Магнитка»! Никого не обыграла легко — дав шанс и «Амуру», и «Спартаку». Спартаковцы до сих пор горюют в телеэфирах — эх, отпустили...

Вдруг, добравшись до финала, эта самая низкорослая на первый взгляд команда лиги разбирает могучий «Локомотив» на запчасти.

Я очень надеюсь, после этих матчей Андрей Владимирович Разин реанимирует свой телеграм. В котором я был одним из самых внимательных, преданных читателей. Шаг за шагом опишет все, что случилось с ним в этом невероятном сезоне.

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Тренерский штаб «Металлурга» во главе с Андреем Разиным. Фото ХК «Металлург»

Сегодня странно представлять, что такой непосредственный, озорной Андрей Владимирович был самым скромным человеком в звездной «Магнитке» 90-х. Тише героя не представить.

Мы с Сашей Кружковым припомнили все это Разину однажды.

— Алексей Степанов вас прозвал Немой, — добавили робко.

К тому моменту Андрей Владимирович успел и со Смородской поругаться из-за внучка, и со Ждахиным подраться. Все говорило за то, что Немой расправил плечи, раскрепостился.

Вдруг слышим:

— Ну, скромным-то я остаюсь...

— Да бросьте! — не удержались мы.

Разин усмехнулся как-то смущенно. Попытался что-то размешать ложечкой в пустой чашке. Весь кофе был выпит, сидели четвертый час.

Вдруг Разина прорвало. Заговорил почти надсадно — когда каждое, каждое предложение подытоживается восклицательным знаком:

— Я был домашним мальчиком! Казалось, всю жизнь буду играть в родном Тольятти. По своей воле никуда бы из «Лады» не перешел. Внезапно пришлось уехать в Магнитогорск — это было как из речки в море! Настолько тяжело! Вот поэтому я сидел да помалкивал.

— Где-то вычитали — альтернативой магнитогорскому хоккею был завод в Тольятти.

— Да. Еще повезло, что приехал «Металлург» на товарищеские матчи, Постников меня пригласил. Помню, как под дождем я ждал какой-то автобус, на поезде пылил... Командировка в никуда. Вылезти наверх был один процент. Но я вылез! Хотя до 24 лет выше четвертого звена не поднимался.

— Вы талантливый хоккеист. Как могли не разглядеть в Тольятти?

— Да почему же я «талантливый»?! У меня напрочь отсутствовала...

— ...скорость?

— Стартовая скорость! Плюс очень слабо катаюсь. Можно сказать, не умею.

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Разин снова использовал один процент, став главным тренером в Магнитогорске. Да и этого-то процента, мне кажется, не было. Но самый главный человек в магнитогорском хоккее, 75-летний Виктор Филиппович Рашников, подыграл собственной ностальгии по той великой команде 90-х. Доверился Разину. А мог бы, например, Гусманову.

Ностальгия не подвела. Интуиция тоже.

Разин создал великолепную команду. Которая выжимает из себя больше, чем может. Создал команду-событие, которую надо изучать в микроскоп. Чем мы и займемся в межсезонье. Еще и попытаемся понять вместе с Игорем Никитиным, что случилось с «Локомотивом» перед финалом. Куда все делось?

Мне очень хочется написать про Андрея Разина — «тренер на годы». Но когда-то так высказался про Рашида Рахимова в «Локомотиве» коллега Рабинер. Чем все это закончилось — мы помним.

Но я буду смелым. Буду отчаянным, как Андрей Разин в этом сезоне. Буду за раскрепощенность и способность наслаждаться в момент, когда у остальных деревенеют лица.

Поэтому сегодня произношу — без страха ошибиться:

Андрей Разин — тренер на годы.