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Сегодня, 14:25

Разин выжал из скромной «Северстали» максимум. Тренер заслужил переход на новый уровень

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Андрей Разин
Андрей Разин с хоккеистами «Северстали».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Будущее самого колоритного тренера КХЛ решится в ближайшее время.

Сказка в первом раунде

Для меня «Северсталь» — главный герой первого раунда плей-офф КХЛ. Череповчане зарубились до семи матчей с действующим обладателем Кубка Гагарина и уступили в равной борьбе. Не побоялись сыграть с ЦСКА в хоккей и подарили яркую серию. Серию, за которую не стыдно. Серию, которая заставила снова влюбиться в «Северсталь». Номинальный аутсайдер лишил армейцев сладкой жизни в первом раунде и заслужил продолжения плей-офф. Череповец может гордиться командой.

Хоккеисты &laquo;Северстали&raquo;. Сюрпризы на заказ. Скромная «Северсталь» остановила действующего чемпиона ЦСКА

Коллеги на пресс-конференции встречали главного тренера «Северстали» Андрея Разина аплодисментами. Он давно вжился в роль фронтмена клуба. Генерирует уйму инфоповодов и строит команду, способную биться без оглядки на фамилии соперников. Высокая организация игры, помноженная на дикую самоотдачу и веру в успех, нивелировала разницу в мастерстве исполнителей. А тренерская смелость Разина удивляла не только зрителей, но и соперников. Андрей Владимирович любит менять голкиперов на шестого полевого игрока. И кто, если не он, должен был войти в историю КХЛ как первый тренер, задействовавший в матче трех вратарей, включая резервного?

Похвалить Разина следует не только за локальный успех в серии с ЦСКА. Специалист совмещал функции главного тренера и генерального менеджера. Отвечал за подбор игроков и досконально понимал возможности каждого хоккеиста. Результат первого раунда — следствие грамотной работы на протяжении сезона.

Регулярный чемпионат сложился неровно. Летом команду покинули важные игроки: защитники Хохлов и Стенквист, первый центр Няттинен. Какое-то время «Северсталь» не попадала в плей-офф. Постепенно хоккеисты прогрессировали и сплачивались вокруг общей цели. Состав точечно усилили. Череповчане запрыгнули в кубковую восьмерку и в концовке чемпионата избавили себя от лишней нервотрепки, гарантировав седьмое место «Запада».

Александр Самонов пропускает гол.

Как же заблуждаются те, кто называет Андрея Разина тренером для первого раунда. «Северсталь» и ЦСКА по ресурсам — команды с противоположных полюсов. И только тренерская работа (вместе с самоотдачей игроков, разумеется) позволила выдать такую серию. Прорыв череповчан можно разобрать на примерах отдельных хоккеистов.

14&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; 5:3. ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей

Никита Рожков — талантливый форвард, которого сезон за сезоном задвигали в «Магнитке» и не видели в команде КХЛ. Попав в «Северсталь», Никита преобразился: выходил в большинстве и меньшинстве, забивал важные голы, создавал опасные моменты. Таких примеров много. Илья Иванцов — вчерашний обладатель Кубка Харламова — выходил на ключевые вбрасывания. 21-летний Руслан Абросимов выдал лучший процент на точке в команде (52,6), хотя еще в прошлом сезоне играл за воронежский «Буран».

Похвалим Разина за сделку с петербургскими армейцами. Босс «Северстали» удачно обменял Владислава Подъяпольского. За нестабильного вратаря он получил Александра Самонова, крепкого защитника Даниила Пыленкова и права на Иванцова. Самонов в плей-офф выиграл три матча, оформил один «сухарь». Подъяпольский же провалил регулярку в СКА, а серию с минским «Динамо» смотрел со скамейки. Показательна статистика вратарей ЦСКА: Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков в плей-офф отражали меньше 89 процентов бросков. В то время как Самонов показал 92 процента.

Андрей Разин
Андрей Разин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Будущее Разина и «Северстали»

Самый голливудский сценарий будущего «Северстали» вижу таким. Спонсоры клуба, вдохновившись успехами команды, увеличат бюджет и уговорят Разина остаться. Тренер-менеджер возьмется за комплектование состава с большими ресурсами. Сейчас платежка череповчан отвечает нижнему пределу. На 315 миллионов Разин собрал команду, которая ни в чем не уступала гранду КХЛ, который тратит на зарплаты почти 900 млн. Впрочем, в такой расклад верится с трудом.

Разин сделал себе имя, работая с ограниченным бюджетом. «Северсталь» три года подряд играла в плей-офф. Два первых раунда ушли в седьмые матчи с превосходящими в классе соперниками. За великолепно проделанной работой в Череповце напрашивается новый вызов. Терзает вопрос: способен ли Разин на подобные чудеса в топ-клубе, который тратит на зарплаты хоккеистов больше, чем 315 миллионов? Однозначный ответ получим только тогда, когда специалист примет предложение и оставит романтичный проект «Северстали». Андрей Владимирович после седьмого матча заявил, что принял решение о будущем, но озвучит его только на итоговой пресс-конференции. По информации «СЭ», пути самого колоритного тренера КХЛ и Череповца разойдутся.

Андрей Разин с&nbsp;игроками. «Сезон сложный, пару раз чуть кондратий не хватил». Интервью главного тренера «Северстали»

Работа Разина вызывает уважение. Но отмечу важный нюанс. Специалист получил в «Северстали» полный карт-бланш: рулил селекцией, устраивал обмены, договаривался с игроками. Тренерско-менеджментский симбиоз помог построить классную команду. В топ-клубе Разина ждет другое распределение ролей. Тренер занимается тактикой и отвечает за игру, спортивный директор набирает состав, генеральный директор решает глобальные вопросы. Многое зависит от доверия, которое руководство клуба готово оказать Разину.

Уход из «Северстали» — однозначный выход из зоны комфорта. Разин работой в скромном клубе из Череповца заслужил этот шанс. Команды, которые он мог бы подхватить со следующего сезона, легко перечислить, проанализировав текущие результаты. Вылетевшие в первом раунде минское «Динамо» и «Автомобилист». «Трактор», который не попал в плей-офф. «Магнитка» хоть и прошла екатеринбуржцев, но скомканный сезон топ-клуба нельзя оправдать проходом одного круга. Разин наработал на повышение, но даже если тренер останется в Череповце и выведет-таки «Северсталь» во второй раунд, это получится не менее киношный сюжет.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
Кубок Гагарина
2
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
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4. Локомотив - ЦСКА
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Авангард - Металлург
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
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1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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1. ЦСКА - Северсталь
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Авангард - Сибирь
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Ак Барс - Нефтехимик
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Локомотив - Витязь
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