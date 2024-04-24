ЦСКА изменится до неузнаваемости? Клуб решил вернуть из-за океана российскую звезду
В следующем сезоне ЦСКА будет совсем новый, необычный и, вероятно, покинет список явных претендентов на Кубок Гагарина. А может быть, и не покинет, кажется, что руководство пока не до конца понимает, к чему идет армейская команда, да и мы толком не можем разглядеть полную картину.
Во вторник официально объявлено, что ЦСКА не видит в своем составе Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Даррена Дица, Андрея Светлакова и Антона Слепышева. Добавим к этому, что Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией», а Адам Рейдеборн отказывается возвращаться из Швейцарии. Не забывайте и о том, что в клуб пришел новый тренер Илья Воробьев.
Президент Игорь Есмантович избегал слова «перестройка» и заверил, что его команда останется претендентом на победу. Но верится в это с трудом. Хотя бы потому, что мы не знаем, кто заменит лидеров команды, которые пусть и неудачно сыграли в прошлом сезоне, но все равно являются сильными хоккеистами.
Сказано лишь то, что «болельщики и журналисты будут приятно удивлены нашими подписаниями». Причем речь идет об игроках, которые сейчас выступают в Северной Америке. И это не парни из АХЛ, как писали недавно. Речь о других кандидатах.
В НХЛ свободными агентами становятся Никита Зайцев, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Илья Самсонов. По-настоящему поразили бы возвращения Тарасенко и Самсонова, но есть большие сомнения, что речь идет о них. Никиты Зайцева в ЦСКА не будет, тогда возникает вопрос, а кого реально имел в виду президент ЦСКА. Не Никиту Кучерова и Артемия Панарина же! Это исключено.
При этом дальше было сказано, что ЦСКА делает ставку на местных воспитанников. А что касается легионеров, то тут ситуация немного запутанная. ИИХФ запрещает ЦСКА совершать международные трансферы, но клуб, как заверяют меня источники, найдет выход из положения и без иностранцев не останется.
Третья интересная тема, поднятая на встрече с журналистами, — новый главный тренер Илья Воробьев. Контракт с ним заключили на три года, но в договоре оставили пункт, согласно которому ЦСКА может досрочно расторгнуть соглашение, если не будет выигран кубок. Именно из-за него в свое время сместили с поста главного тренера Игоря Никитина за неделю до начала тренировочных сборов, не простив одного лишь участия в финале.
Получается, что на словах и на срок контракта у Воробьева есть возможность построить команду на будущее, но он должен понимать, что следующей весной есть шанс оказаться без работы. Спокойствия это не добавляет. Непонятно также, а тот ли Илья Воробьев специалист, который очень уж хорошо развивает молодежь. Мы вспоминаем период работы в «Металлурге» и понимаем, что тренер больше верит в опытных ребят, иногда совершенно напрасно. Однако Игорь Есмантович попросил не анализировать прошлую работу тренера, сообщив, что в Магнитогорске, вероятно, были свои нюансы.
Словно в ЦСКА их не будет.
Ясно одно — армейский клуб поменяется. В лучшую ли сторону или в худшую — пока непонятно, да и не в этом дело. Это будет другой клуб. Но и болельщикам волноваться не стоит. Никаких затяжных перестроек в таких богатых командах не бывает, если что-то пойдет совсем не так, то руководство быстро все переиграет и постарается снова сделать ЦСКА сильным и мощным. За ценой не постоят.
Но сейчас решили измениться.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
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|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -