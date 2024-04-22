Кубок Гагарина идет в руки к «Магнитке». Разин стал спокойнее — это один из главных факторов успеха
«Магнитка» выиграла оба домашних матча финальной серии у «Локомотива» и находится в двух шагах от Кубка Гагарина. При этом у ярославцев выбыл из строя ведущий центрфорвард Максим Шалунов. Шансы магнитогорцев взять третий Кубок Гагарина в истории очень велики, и в случае победы это будет большой успех лично для главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.
Когда он прошлой весной подписывал двухлетний контракт с клубом, перед ним стояла задача выиграть кубок. Подразумевалось, что первый сезон уйдет на перестройку команды и становление молодежи, но Разину не потребовалось время на раскачку. «Магнитка» постепенно наращивала темп, выиграла регулярку на «Востоке» и уверенно вошла в плей-офф.
Когда «Металлург» с трудом прошел «Амур» в первом раунде, казалось, что Разин снова дает волю эмоциям. В этом кулуарно признавались и представители команды: было чувство, что тренер немного «улетел в космос» после побед. Довольно странной была и фраза Разина после четвертого матча серии со «Спартаком». Тогда после страшной трагедии в «Крокусе» игру перенесли на три дня, но при этом лига не стала менять место проведения матча на Магнитогорск.
«У нас было шикарное предложение сыграть в Магнитке. Ничего бы не менялось. Мы бы сыграли три домашние игры в Магнитке, счет 2:1. По-любому три здесь, две в Москве. Для чего мы первое место занимали на «Востоке»? Для чего мы жопу рвали? Чтобы это решение было в пользу «Спартака»? Хотя я не считаю, что это в пользу соперника. Это было решение во вред команде «Металлург», — выдал тогда тираду Разин.
Но, кажется, тренер вовремя успокоился. «Магнитка» во многом благодаря грамотным решениям тренерского штаба забрала-таки серию со «Спартаком», а затем заслуженно переборола «Автомобилист». Хотя куда более опытные лидеры екатеринбуржцев в какой-то момент начали перехватывать инициативу.
Уверенность и спокойствие Разина были заметны по ходу полуфинальной серии. Он много шутил на пресс-конференциях, немного ворчал на отдельных журналистов, но был уверен в себе и команде. Например, публично защитил Игоря Гераськина после роковой ошибки в четвертом матче с «Автомобилистом». Разин идет к победе и пока явно переигрывает Игоря Никитина, в том числе эмоционально.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|22.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -