Знарок: «Пишут, что я не подавал в отставку? Мне насрать на ваши источники»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал «СЭ» информацию о том, что его увольнение было инициативой клуба.

Ранее matchtv.ru сообщал, что 59-летний специалист не хотел уходить со своей должности и не подавал в оставку.

«Без комментариев. Вообще ничего не буду говорить. Все было написано. Пишут, что я не подавал в отставку? У источника и спрашивайте. Что я могу сказать. Мне вообще насрать на ваши источники. Я же вам ничего не говорю. Пускай источники и отвечают за слова. Вопрос закрыт», — сказал Знарок «СЭ».

В официальном заявлении «Ак Барс» заявил, что Знарок ушел из клуба по собственному желанию.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с лета нынешнего года. Под его руководством команда одержала 16 побед и потерпела 20 поражений. Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 36 матчах.