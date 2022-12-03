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Сегодня, 14:36

Знарок: «Пишут, что я не подавал в отставку? Мне насрать на ваши источники»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олег Знарок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал «СЭ» информацию о том, что его увольнение было инициативой клуба.

Ранее matchtv.ru сообщал, что 59-летний специалист не хотел уходить со своей должности и не подавал в оставку.

«Без комментариев. Вообще ничего не буду говорить. Все было написано. Пишут, что я не подавал в отставку? У источника и спрашивайте. Что я могу сказать. Мне вообще насрать на ваши источники. Я же вам ничего не говорю. Пускай источники и отвечают за слова. Вопрос закрыт», — сказал Знарок «СЭ».

В официальном заявлении «Ак Барс» заявил, что Знарок ушел из клуба по собственному желанию.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с лета нынешнего года. Под его руководством команда одержала 16 побед и потерпела 20 поражений. Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 36 матчах.

Олег Знарок. Знарка все-таки уволили из «Ак Барса». Знаменитый тренер был обречен

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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