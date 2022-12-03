Знарок не будет возобновлять тренерскую карьеру до конца сезона

Как стало известно «СЭ», Олег Знарок не будет возобновлять тренерскую карьеру до конца сезона.

Специалист, выигравший три кубка Гагарина и Олимпиаду-2018, покинул пост главного тренера «Ак Барса» 2 декабря.

Знарок возглавлял «Ак Барс» с лета нынешнего года. Под его руководством команда одержала 16 побед и потерпела 20 поражений. Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками в 36 матчах.