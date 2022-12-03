Знарка все-таки уволили из «Ак Барса». Знаменитый тренер был обречен

Неужели вместо него придет Боб Хартли?

«Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера вечером пятницы. Время выбрано максимально удобное для того, чтобы приглушить резонанс от громкой новости. Значительная часть хоккейной аудитории хорошо проводит время после окончания рабочей недели за кружкой приятного напитка или следит за матчами футбольного чемпионата мира.

Даже без дополнительного расследования понятно, что решение об отставке было принято заранее и результат последнего матча с «Локомотивом» не имел значения.

Захочет ли Знарок еще раз лезть в самое пекло и вернуться к роли главного тренера прямо сейчас, наверное, он и сам не скажет. Свою фамилию в историю ему удалось вписать давно. Нынешняя неудача не отразится на репутации — титулов в карьере у него хватает. Хотя отправляться на пенсию таким образом явно не в его натуре. Мне кажется, что Олег Валерьевич еще как минимум раз точно попробует. О завершении эпохи, как принято в таких случаях, рассуждать пока желания нет.

Олег Знарок с игроками «Ак Барса». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Формулировка на клубном сайте о самостоятельном уходе с поста — это попытка смягчить ситуацию и не раздувать пожар. Олег Валерьевич был обречен. В последние недели его фирменная уверенность куда-то делась, и порой он выглядел растерянным. В Казани Знарок оказался не в своей среде, в сложной ситуации не получил вовремя должной поддержки от руководства и попал под жесткое медийное давление, которого раньше у него, возможно, никогда и не было. На фоне посредственной игры команды уход казался только вопросом времени.

«Ак Барс» не тот клуб, в котором готовы быстро рубить с плеча и поддаются эмоциям. Там думают долго и не спешат расписываться в собственных ошибках. Само назначение Знарка обуславливалось только ярким прошлым специалиста, но никак не его текущим состоянием. В Казани купились на блеск прежних трофеев и начисто провалили домашнюю работу. В произошедшем клубные кураторы, сидящие на самом верху пищевой цепочки, должны прежде всего взять вину на себя.

Говорят, что у менеджмента клуба был очень пестрый список потенциальных кандидатов. Зинэтула Билялетдинов изначально ответил отказом и потом отвергал любые попытки себя уговорить. Вариант с возвращением Дмитрия Квартальнова не рассматривался. Кандидатура Боба Хартли казалась неплохой, если в деталях не касаться особенностей состава, но не верилось, что все быстро перейдет из теории в реальность. Большие деньги способны творить чудеса и ускорить любой процесс.

Боб Хартли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Коллеги с «Чемпионата» утверждают, что стороны близки к достижению договоренности. Останется ли при таком раскладе осадок в отношениях с канадцем у боссов «Авангарда» — вопрос на миллион. Пока генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин заявил, что до Нового года исполнять обязанности главного тренера будет помощник Знарка Юрий Бабенко. Видимо, потребуется определенное время на улаживание окончательных формальностей. Время позволяет, поскольку «Ак Барс» закрепился в зоне плей-офф. Хартли — это не гарантия того, что у команды все наладится. Возможно, его время тоже ушло. В случае если его назначение в Казань все-таки состоится, чемпионат украсит еще одна мощная интрига, а встречи «Ак Барса» с «Авангардом» в плей-офф все будут ждать с еле сдерживаемым предвкушением.