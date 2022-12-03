Быков об отставке Знарка из «Ак Барса»: «Любой уход — трагедия для специалиста»
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» уход Олега Знарка из казанского «Ак Барса».
— Как отставка Знарка скажется на команде?
— Официальная версия — он ушел сам. Значит, он считает, что тем самым встряхнет команду. Сложно сказать. Думаю, что только Олег может чувствовать эту ситуацию и, принимая это решение, он осознанно шел на какой-то шаг. Любой уход, будь то увольнение или самостоятельное решение — трагедия для специалиста. С другой стороны, это тот опыт, который по жизни иногда дает новые открытия. Я не думаю, что-то давление, которое в последнее время на него свалилось, привело к этому шагу, потому что он — опытный специалист, который давно в этой профессии. Наверное, это было продуманное и осознанное решение.
— Для вас этот уход закономерен?
— Не могу сказать, что соглашусь с тем, что он закономерен. Из любой ситуации есть выход. Когда идет рабочий процесс, важны взаимопонимание и взаимоотношения на профессиональной основе между тренерским штабом и командой. Задача у обеих сторон одна и та же — добиваться результата. Если этот контакт теряется, то и принимается определенное решение.
Олег Знарок ушел в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» в пятницу, 2 декабря. Специалист возглавлял команду с лета нынешнего года.
Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 38 очками.
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|15
|21
|31
|3.12
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Витязь – Северсталь
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