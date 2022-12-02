Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию
Олег Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста, сообщает сайт казанцев.
Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко.
Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.
59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон.
На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
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7.12
8.12
|3.12
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
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