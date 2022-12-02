Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

Читать «СЭ» в

Олег Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста, сообщает сайт казанцев.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко.

Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон.

На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.