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2 декабря, 23:17

Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

Иван Шитик
Корреспондент
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Олег Знарок.
Фото ХК «Ак Барс»

Олег Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста, сообщает сайт казанцев.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ак Барса» назначен Юрий Бабенко.

Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

59-летний Знарок возглавил казанский клуб летом, заключив контракт на один сезон.

На данный момент команда занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.

ХК Ак Барс
Олег Знарок
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