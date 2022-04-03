Григорьев дебютирует в плей-офф КХЛ за «Металлург»
Защитник «Металлурга» Григорьев дебютирует в плей-офф КХЛ в матче с «Трактором»
Защитник «Металлурга» Михаил Григорьев сыграет первый матч в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 31-летний россиянин заменит в составе магнитогорского клуба травмированного защитника Алексея Маклюкова.
В нынешнем сезоне Григорьев принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отдал две результативные передачи при показателе полезности «0».
Напомним, что вратарь является обладателем Кубка Гагарина-2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева».
Первый матч финала Восточной конференции плей-офф КХЛ «Металлург» — «Трактор» состоится 3 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Арене Металлург» в Магнитогорске. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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|3.04
|15:00
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Металлург – Трактор
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