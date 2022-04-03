Григорьев дебютирует в плей-офф КХЛ за «Металлург»

Защитник «Металлурга» Григорьев дебютирует в плей-офф КХЛ в матче с «Трактором»

Защитник «Металлурга» Михаил Григорьев сыграет первый матч в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 31-летний россиянин заменит в составе магнитогорского клуба травмированного защитника Алексея Маклюкова.

В нынешнем сезоне Григорьев принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отдал две результативные передачи при показателе полезности «0».

Напомним, что вратарь является обладателем Кубка Гагарина-2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева».

Первый матч финала Восточной конференции плей-офф КХЛ «Металлург» — «Трактор» состоится 3 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Арене Металлург» в Магнитогорске. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.