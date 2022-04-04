Защитник «Металлурга» Маклюков не примет участия в оставшихся матчах серии с «Трактором»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков с большой долей вероятности не примет участия в оставшихся матчах полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором».

«Состояние его нормальное, четыре медицинских института проверяли данные наших врачей, и сейчас Алексей проходит лечение в больнице, чувствует себя хорошо. Надо приводить себя в порядок. По крайней мере, до окончания серии с «Трактором» он не сыграет, скорее всего», — сообщил вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков ТАСС.

На 48-й минуте седьмого матча четвертьфинальной серии с «Авангардом» Маклюков покинул лед на носилках после попадания шайбы в голову. Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после матча сообщил, что шайба попала Маклюкову в ухо, жизни игрока ничего не угрожает.

Следующий матч серии пройдет также в Магнитогорске 5 апреля, начало — 17.00 (мск).