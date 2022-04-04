Марченко продлил контракт с «Локомотивом» на прежних условиях

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Марченко продлил контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитно на два сезона.

По нашей информации, зарплата 30-летнего игрока останется прежней — 75 млн рублей в год.

В этом сезоне Марченко набрал 25 (4+21) очков в 45 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в четырех матчах.