Минулин о поражении от ЦСКА: «Сыграли не так, как планировали, второй период не удался»

Защитник «Металлурга» Артем Минулин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Думаю, сыграли не так, как планировали, второй период нам не удался. Мы неплохо действовали в этом отрезке, поджимали соперника в зоне, но допустили ошибки, пропустили два гола и не смогли отыграться. В чем-то это мастерство ЦСКА, в чем-то — наши ошибки: дали им возможность создать моменты, и они ими воспользовались. Поначалу было тяжеловато после большого перерыва, потом вкатился в ритм. Думаю, сыграл неплохо, но надо играть еще лучше», — приводит слова Минулина сайт КХЛ.

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра пройдет 20 апреля в Магнитогорске, начало — в 17.00 мск.