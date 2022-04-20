Защитник ЦСКА: «Думаю, третий матч будет совсем иным»

Защитник ЦСКА Владимир Грудинин дал комментарий по итогам второго матча серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:6, 1-1).

«Тяжелая игра. Это финал, здесь все игры очень важные. Каждый момент важен. Сегодня свои ошибки допустили, пропустили ненужные шайбы. Отсюда результат. В молодежном хоккее, такая результативность в играх была, но за мою пока короткую взрослую карьеру — конечно, нет.

Слежу за финалом в МХЛ? Конечно, они вот начали сейчас играть, им важна поддержка. Две команды, две семьи для меня. Эмоционально я с ними.

Как может сложиться следующая игра? Хватит ли сил? Уже все привыкли, опытные — к этому режиму игр. Думаю, третий матч будет совсем иным. Отдохнем и готовимся к другой игре», — цитирует игрока сайт КХЛ.