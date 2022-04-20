Зернов: «Здорово, что много забили, но и пропустили много»

Нападающий «Металлурга» Денис Зернов подвел итоги второго матча серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА (6:4, 1-1).

«Голевая игра получилась. Здорово, что много забили, но и пропустили много. Будем смотреть видео, разбирать ошибки. Голевой второй период получился. В прошлом матче проиграли этот отрезок, и матч. Была задача не проиграть второй период, что мы и сделали.

Приятно просто побеждать. Победа есть победа.

Второй период — ключевой фактор серии? Он очень важен. Кто меньше допускает потерь на синей линии, кто лучше меняется — отсюда и опасные моменты. ЦСКА это здорово делает.

Насколько был сегодня нетипичный ЦСКА? Они четвертый год подряд играют в финале, системная, хорошая команда. Хуже они точно не стали играть. Сравнивать сложно — похожие команды. Сегодня мы классно реализовали свои моменты. Все вратари не любят, когда трафик перед воротами, когда они не видят шайбу. Надо стараться закрывать видимость и доводить шайбу до ворот, какой бы вратарь не был», — цитирует Зернова сайт КХЛ.