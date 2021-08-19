«Йокерит» разгромил рижское «Динамо» в товарищеском матче

Финский «Йокерит» разгромил рижское «Динамо» (5:0) в товарищеском матче. Встреча состоялась в Хельсинки на «Хартвалл Арене».

Дубль в составе победителей оформил Теему Турунен. У «Йокерита» шайбы также забросили Джордан Шредер, Ииро Пакаринен и Оливер Тухканен.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Шредер — 1 (Иконен, О`Нилл), 4:07 — 1:0. Пакаринен — 1 (Хянникяйнен, Коссила), 26:03 — 2:0. Бьернинен — 1, 33:07 — 3:0. Турунен — 1 (Юнттила, Норман), 46:05 — 4:0. Турунен — 2 (бол., Коссила, Бьернинен), 54:35 — 5:0.

Вратари: Линдбек — Маттсон.

Судьи: Каукокари, Хейккинен.

19 августа. Хельсинки. «Хартвалл Арена».