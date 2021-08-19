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Лямся: «Довольны игрой Кулемина. Он сумел подстроиться под стиль «Салавата Юлаева»

20:00
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над СКА (4:1) в матче турнира обладателей Кубка Гагарина.

«Считаю, что сегодня мы заслужили победу. Понравилось то, как мы действовали два периода, — хорошо работали с шайбой, атаковали всеми игроками пятерки. Что касается третьей 20-минутки, то мы, скажем так, распоряжались шайбой, давали сопернику возможность атаковать, но при этом хорошо сыграли в защите. Та игра, которая была первые сорок минут матча, — это то, к чему мы будем стремиться. В общем и целом сегодняшней игрой я доволен.

Кулемин? Мы довольны его игрой. Николай провел с командой несколько тренировок, но уже сумел подстроиться под наш стиль и понять требования. Сегодня он хорошо действовал в меньшинстве, показывал на льду все то, что мы от него ожидаем», — цитирует Лямся официальный сайт клуба.

Шайбы в составе победителей забросили Михаил Науменков, Данил Алалыкин, Михаил Воробьев и Алексей Пустозеров.

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Александр Кравченко все материалы автора

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