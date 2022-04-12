Илья Воробьев перехитрил бывшего помощника по СКА и сборной России .

Гибкость и героизм «Металлурга»

Сопутствие удачи в спорте не гарант успеха. В пятом матче финала «Востока» «Металлург» не реализовал пять-шесть верных моментов. Когда мастерство Романа Вилла и везение спасли «Трактор» от повторения сценария прошлой игры. Фортуна вернула магнитогорцам должок как никогда вовремя. Пропустить после дикого рикошета за 15 секунд до сирены — обидно. Впрочем, по-спортивному этот гол логичен, а результат матча закономерен.

«Металлург» вышел играть в хоккей и создавать моменты у чужих ворот. «Трактор» терпел и ждал ошибок соперника. Исключение — первые 10 минут. «Магнитка» показала, что способна обыгрывать черно-белых и по-бразильски, и по челябинским методичкам. Притом что хоккей «Трактора» отнюдь не оборонительный. Черно-белые играли с контролем шайбы, но не нашли контролю разумное применение. «Сталевары» справедливо проходят в финал Кубка Гагарина.

Результат южноуральской серии не стоит проецировать на уровень сопротивления. 4-1 «Магнитки» с «Трактором» и 4-1 в первом раунде с «Барысом» похожи только арифметически. Три победы из четырех «Металлург» одержал с разницей в одну шайбу. Только в четвертом матче выиграл на кураже и с солидной разницей. 6:0 — нонсенс для финалов конференций и исключение из конкретной серии.

Дерби Челябинской области получилось напряженным, но «Металлург» прошел соседей с запасом. Прежде всего по тренерским мыслям, оперативным решениям и ресурсам для перестроения. Илья Воробьев тактически перехитрил Анвара Гатиятулина. Мы увидели разную «Магнитку» в пяти матчах с челябинцами. Атакующую и терпеливую. Куражистую и консервативную. Использующую высокий прессинг и насыщенную среднюю зону.

«Металлург» зашел в серию без трех основных защитников, но проявил героизм и пропустил от челябинцев две шайбы в трех заключительных матчах. Оборона «Магнитки» не считалась эталонной в регулярке. Хватало защитников, склонных к авантюризму. Поэтому поразило, насколько ответственно «сталевары» провели игры с «Трактором». Провалами и ошибками наелись с лихвой во втором матче, но далее и нападающие, и защитники действовали строго, не отклонялись от системы и помогали нестареющему Василию Кошечкину.

«Металлург» — одна из самых блокирующих команд плей-офф. Вот и в решающей игре «сталевары» превзошли соперников по блок-шотам. Два блок-шота у Лайпсика, один у Голдобина. Самые результативные форварды приходили на выручку обороне и пахали в своей зоне.

Кошечкин провел великолепную серию. Голкипер, недавно отпраздновавший 39-летие, завалил только один матч. После чего собрался, оформил «сухарь», спасал в ключевые моменты и показал чудеса стабильности. Три сильных матча подряд от Кошечкина — редкость для текущего сезона. Впрочем, плей-офф — время для сюрпризов в том числе и от ветеранов. Василий заставил переобуться скептиков, считавших, что вратарь не вытянет третий раунд. Возрастной голкипер переиграл в личной дуэли Вилла и вывел команду в финал Кубка Гагарина.

Заложники тренерского консерватизма

Регулярка располагала к высоким результатам «Трактора». Челябинцы (не по собственной воле) получили более удобный календарь, чем другие лидеры «Востока». Больше матчей с аутсайдерами конференции, меньше — с конкурентами за первые места. Успешное выступление челябинцев связано не только с благоприятным расписанием. Гатиятулин создал крутую команду. Которая билась на равных с топ-клубами, умело играла по счету, но при этом могла задорно провести все три периода. Константой хоккея «Трактора» в сезоне оставался консерватизм главного тренера. Осторожный и выжидательный стиль, к которому челябинцы откатывались в критические моменты, — одновременно и радость, и горе черно-белых.

Пропустить меньше, чем забить самим, — план Анвара Гатиятулина на каждый матч плей-офф. Неважно, игра с «Нефтехимиком», обескровленным «Салаватом Юлаевым» или подуставшей «Магниткой». Цепкая и компактная оборона превыше всего. Сухо и сдержанно в атаке. Смотреть порой трудно, но плей-офф — это не про процесс и удовольствие, а про результат. Первым номером челябинцы играли натужно. Контроль шайбы, когда это позволяла «Магнитка», заканчивался единичными опасными моментами.

Челябинцы загнали себя в угол осторожностью. Даже когда они затягивали «Магнитку» в вязкий и непривычный хоккей, соперник проявлял гибкость и переворачивал матчи. Из зоны комфорта черно-белые вышли только во второй игре. У «Металлурга» оказалось больше козырей для перестроения по ходу серии. «Трактор» рассчитывал, что противостояние встряхнет возвращение Лукаша Седлака, без которого потерялся Томаш Гика. Не сработало. Адаптация после болезненного удара Григория Панина затянулась. Чех вернулся потерянным, остался без очков, но с болезненными «минус 4» за две игры. Его звено и пропустило решающую шайбу от Григория Дронова.

Претензий к «Трактору» по сезону нет

Финал конференции — объективный потолок для нынешнего «Трактора». Летом челябинцы собрали симпатичную банду, расхитили рынок свободных агентов и оставили сильного специалиста Гатиятулина. В действиях руководства читался детальный расчет. Минимум необдуманных сделок. Понятная концепция состава. Полное доверие главному тренеру. Челябинцы формировали чемпионскую команду. По затратам, менеджерским решениям и амбициям черно-белые готовились к долгой кубковой весне. Выход в финал конференции и бронза чемпионата России подтверждают правильно выбранный боссами «Трактора» вектор.

Челябинцы обошли «Ак Барс», «Авангард» и «Салават Юлаев». Сравнив итоги сезона «Трактора» и ближайших преследователей, понимаешь, что успех черно-белых не случайность. Руководители позаботились о том, чтобы команда продолжила плей-офф в полном составе. Уговорили легионеров остаться на Южном Урале — и благодаря этому черно-белые добрались до финала «Востока».

За сезон челябинцам точно не стыдно. Клуб зашел в медали впервые с 2018 года. Чемпионская команда не строится за один-два года. Ни концептуально, ни ментально. Хватит ли у черно-белых ресурсов, чтобы продолжить прогресс в следующем сезоне, и не придется ли перезапускать команду из-за вероятных кадровых потерь — покажет межсезонье.