Обладатель Кубка Гагарина определится в 7-м матче в шестой раз в истории КХЛ

ЦСКА победил «Металлург» в шестом матче серии финала Кубка Гагарина со счетом 2:1. Москвичи сравняли счет в серии — 3-3.

Таким образом, обладатель Кубка Гагарина-2022 определится в седьмом матче. Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.

В истории КХЛ это будет шестой раз, когда выяснение чемпиона в финале затянулось до семи матчей.

Отметим, что «Магнитка» выиграла свои седьмые матчи в 2014 и 2016 годах. Причем во втором случае «Металлург» обыграл именно ЦСКА.