Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке перед финалом Восточной конференции с челябинским «Трактором».

- Принципиальность серии с «Трактором» на самом деле есть?

— Да, но мы в финале конференции. Любой соперник принципиальный. Добавляет больше огня то, что это наше челябинское дерби. Это показывает развитие хоккея в Челябинской области и правильные действия менеджмента обеих команд.

— А ваше знакомство с Анваром Гатиятулиным добавляет огня?

— У меня случай был, когда еще играл. Подрались два тафгая, а потом оказалось, что раньше они играли в одной команде, ездили на одной машине, и семьи рядом жили. Потом, когда их выгнали до конца матча, они пошли и поговорили. Спрашивали: как семья? Знакомства и хоккей идут врозь.

— Какие впечатления «Трактор» оставил по ходу сезона?

— Быстрая команда, может терпеть, хорошие исполнители. Они подписали много сильных свободных агентов, выиграли за них борьбу. Хорошая команда, играет в две стороны. Может хорошо действовать от обороны и атаковать.

— Серия с «Авангардом» получилась урожайной на голы. Чего ждать от матчей с «Трактором»? Скорее всего, столько шайб не будет, учитывая оборонительный характер игры челябинцев.

— У нас есть заготовки, посмотрим. Завтра вечером будем знать больше.

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Трактором» пройдет 3 апреля в Магнитогорске.