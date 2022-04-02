Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал состоянии защитника Алексея Маклюкова, получившего травму в седьмом матче серии с омским «Авангардом» (4:0, 4-3).

— Вчера я был у него в больнице, — сказал Воробьев. — Ему лучше, он улыбался. Поговорили с ним. Дай бог с ним все будет хорошо.

Маклюков в середине третьего периода лег под бросок нападающего омичей Алексея Грицюка, и шайба прилетела ему прямо в область головы. Хоккеист покинул лед на носилках, а затем его увезли с «Арены Металлург» на машине реанимации.