Главный тренер «Металлурга» ответил на вопрос о симуляции игроков в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поспорил с одним из журналистов на пресс-конференции после завершения шестого матча серии плей-офф КХЛ против «Авангарда» (1:5, 3-3).

— После первого матча вы сказали, что Боб Хартли дал задание своим игрокам валяться. В этом матче похожих указаний к игрокам «Магнитки» не было?

— А вы откуда?

— Я из Омска.

— Следующий вопрос... А кто у нас валялся? Сведберг у вас валялся. А кто у нас валялся?

— Ваши игроки.

— Наши игроки? Покажите мне хоть одного. Кто у нас валялся? Кто? Нет ответа? Спасибо. Следующий вопрос.