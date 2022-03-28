«Авангард» — «Металлург»: дубль Грицюка и другие голы матча плей-офф

«Авангард» обыграл «Металлург» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, где базируется омский клуб, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Арсений Грицюк, также отличились Никита Сошников, Алексей Емелин и Николай Прохоркин. У «Металлурга» шайбу забросил Анатолий Никонцев.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий, седьмой матч состоится в Магнитогорске 30 марта.