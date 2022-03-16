«Ковальчука нет». Воробьев назвал главное изменение «Авангарда» с прошлого плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед серией второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».

— У «Металлурга» повторяется путь прошлого плей-офф. Сначала «Барыс», потом «Авангард». В чем соперник изменился за это время?

— Ильи Ковальчука нет.

— А «Металлург»?

— Мы многое изменили. По сезону это было видно.

— Михаил Пашнин сегодня тренировался с «белыми» — с основой. Он готов к первому матчу?

— Посмотрим. Он готовится, будем решать перед игрой. У нас есть глубина состава, что несомненно радует. Решение примем за день до матча.

— Отсутствие двух ведущих защитников «Авангарда» — Каски и Покки — повлияет на игровой план «Металлурга»? Пять взрослых защитников, которые остались у соперника, будут уставать.

— Они играют по 30 минут и действуют неплохо. Мы знаем об этом. У них свои проблемы, у нас — свои. План есть. А расскажу я вам его после серии.

Первый матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится в Магнитогорске 18 марта, начало — в 17.00 (мск).