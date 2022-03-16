Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко: «Лучшего вратаря в стране, чем Кошечкин, на данный момент я не знаю»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал серию второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».

— Второй год подряд во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». В чем ваша команда изменилась за это время?

— «Металлург» стал быстрее, маневреннее и мобильнее. Может быть, стали немного ниже по росту, чем в прошлом году, но зато гораздо быстрее.

— Вас, как менеджера, который комплектовал команду, радует, что «Металлург» избавился от зависимости от одного звена, и концепция ударного топ-9 работает?

— Скажу больше: у нас не три звена, а четыре. В прошлой серии четвертое звено проделало большую работу. Во-первых, хорошо сыграли в меньшинстве. Во-вторых, Акользин, Кошелев и Неколенко набирали очки и забивали голы. У нас все четыре звена могут обеспечить результат.

— Команда в плей-офф осталась без основного вратаря Юхи Олкинуоры. Не волновались за Василия Кошечкина? Что после длительного восстановления его может подвести здоровье.

— Я Василия знаю давно — и как хоккеиста, и как человека. Лучшего вратаря в нашей стране на данный момент я не знаю. И не знаю, будет ли он в ближайшее время. Не было никаких сомнений по поводу Василия.

Первый матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится в Магнитогорске 18 марта, начало — в 17.00 (мск).