Спортивный директор «Магнитки» Гомоляко: «Лучшего вратаря в стране, чем Кошечкин, на данный момент я не знаю»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал серию второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».
— Второй год подряд во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». В чем ваша команда изменилась за это время?
— «Металлург» стал быстрее, маневреннее и мобильнее. Может быть, стали немного ниже по росту, чем в прошлом году, но зато гораздо быстрее.
— Вас, как менеджера, который комплектовал команду, радует, что «Металлург» избавился от зависимости от одного звена, и концепция ударного топ-9 работает?
— Скажу больше: у нас не три звена, а четыре. В прошлой серии четвертое звено проделало большую работу. Во-первых, хорошо сыграли в меньшинстве. Во-вторых, Акользин, Кошелев и Неколенко набирали очки и забивали голы. У нас все четыре звена могут обеспечить результат.
— Команда в плей-офф осталась без основного вратаря Юхи Олкинуоры. Не волновались за Василия Кошечкина? Что после длительного восстановления его может подвести здоровье.
— Я Василия знаю давно — и как хоккеиста, и как человека. Лучшего вратаря в нашей стране на данный момент я не знаю. И не знаю, будет ли он в ближайшее время. Не было никаких сомнений по поводу Василия.
Первый матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится в Магнитогорске 18 марта, начало — в 17.00 (мск).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -