Главный тренер «Металлурга» Воробьев рассказал о мотивации команды перед серией с «Авангардом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед серией второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».

— Какие впечатления «Авангард» оставил по сезону?

— «Авангард» — чемпионская команда. Мы четыре раза сыграли с ними в сезоне. Думаю, особых секретов нет ни для нас, ни для них. Знаем, в какой хоккей они играют, и готовимся к классике — противостоянию «Металлурга» и «Авангарда».

— Принципиальность между «Металлургом» и «Авангардом» остается?

— Конечно. Для меня точно.

— В регулярке выигрывали только хозяева. Эта особенность может работать в плей-офф?

— На первые два матча было бы неплохо, а потом — наоборот.

— Насколько команда физически и эмоционально близка к оптимальному состоянию?

— У нас была довольно приличная пауза. Надо сразу войти в ритм игры. Все нормально, готовимся в штатном режиме. Все, что мы задумывали, мы сделали.

— Насколько для вас велика мотивация обыграть в плей-офф Боба Хартли? Год назад его «Авангард» выбил «Металлург», а всего в истории КХЛ только два тренера выигрывали серии у канадского тренера.

— Хартли так Хартли. Надо серию выигрывать, а не Хартли обыгрывать. Для меня мотивация — выиграть серию. Я и так мотивирован на 120 процентов.

Первый матч серии «Металлург» — «Авангард» состоится в Магнитогорске 18 марта, начало — в 17.00 (мск).