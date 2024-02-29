Вместимость «СКА-Арены» увеличили до 22 300 человек

Вместимость «СКА-Арены» перед началом плей-офф КХЛ увеличена на 800 человек, сообщает ТАСС.

Ранее вместимость арены составляла 21,5 тысяч человек. При этом на первом матче КХЛ на «СКА-Арене» с «Сочи», который прошел 11 февраля, количество зрителей составило 23 745 человек с учетом аккредитованных на игру гостей клубов, семей и родственников игроков, волонтеров и тех, кто также работал на игре. Это стало мировым рекордом.

Кубок Гагарина сезона-2023/24 стартует 29 февраля, в четверг. СКА в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Торпедо».

СКА — «Торпедо»: даты и расписание матчей серии Кубка Гагарина