«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче плей-офф КХЛ
«Трактор» на выезде победил «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу челябинцам принесли голы Александра Шарова, Альберта Яруллина и Григория Дронова.
За уфимцев отличились Данил Башкиров и Михаил Науменков.
«Трактор» вышел вперед в серии. Следующий матч пройдет в «Уфе» 2 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Шаров — 1 (Антипин, Котляревский), 4:33 — 0:1. Яруллин — 1 (Сошников, Блажиевский), 28:08 — 0:2. Башкиров — 1 (Мелош, Шаров), 37:28 — 1:2. Науменков — 1 (бол., Ливо, Коледов), 39:18 — 2:2. Дронов — 1 (Шабанов, Ткачев), 57:23 — 2:3.
Вратари: Самонов (58:30) — Фукале.
Штраф: 7 — 12.
Броски: 34 (8+15+11) — 27 (11+9+7).
Судьи: Бондарь, Фатеев.
29 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 8498 зрителей.
Счет в серии: 0:1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 3
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -