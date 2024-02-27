Кубок Гагарина сезона 2023/2024 стартует 29 февраля, в четверг. СКА в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Торпедо».

Матчи серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта. Первая и вторая, а также (если потребуется) пятая и седьмая игра — в Санкт-Петербурге, третья и четвертая, а также (если потребуется) шестая встреча — в Нижнем Новгороде.

Команда Романа Ротенберга набрала 95 очков в регулярном чемпионате и заняла 2-е место в Западной конференции. Нижегородский клуб с 75 баллами финишировал в регулярке на 7-й строчке «Запада».

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